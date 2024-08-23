矽品、緯穎等4大對外投資案過關　總金額逾300億元

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部投資審議會今（23）日召開第11次會議，會中核准4件重大對外投資案件、總金額約9.44億美元（約新台幣301.82億元），其中，包括日月光投控（3711）子公司矽品砸近86.35億元增資馬來西亞廠，以及緯穎（6669）砸近160億元增資美國廠都順利過關。

投審司說明，矽品精密工業為應客戶需求，申請以2.7億美元（約新台幣86.35億元）增資馬來西亞廠，從事經營半導體封裝及測試業務，以作為建廠及生產設備資金。

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投審司指出，考量本案可協助矽品鞏固市佔率，強化我國產業在全球半導體產業的優勢地位，同時，矽品也持續在台灣進行投資及先進製程技術研發，會議討論後同意本案。

另外，緯穎（6669）以5億美元（約新台幣159.9億元）增資美國廠，從事經營雲端運算產品配銷業務；華新麗華（1605）以1.1850美元（約新台幣37.88億元）間接受讓印尼廠29.5125％股權，從事經營冰鎳及鎳鐵的生產與銷售。

此外，富邦人壽保險以4333..04萬英鎊（約新台幣17.21億元）投資應屬根西島CARTER LANE （GUERNSEY） LIMITED，從事經營不動產租售業務。