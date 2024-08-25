金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

▲新光金集團總部外觀資料照。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金控「三角戀」引爆市場話題，據集保最新統計，至8月23日為止，三角戀主角新光金（2888）、台新金（2887）與中信金（2891）3家公司股東人數已達152.87萬人，其中以中信金股東人數59萬零58人最多，且該公司單周股東人數大增近2.6萬人；而成交量連日破紀錄的新光金股東人數則是成長9956戶，為連續2周成長。

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至於台新金至8月23日為止股東人數來到48萬3297戶，小幅衰退489戶，變動不大。

新光金22日因董事會通過與台新金合併重大訊息宣布暫停交易，23日爆出126萬4572萬張歷史天量，當日盤中最低一度來到11.65元，跌幅6.43%，不過在多空激戰下，終場拉回平盤價12.45元作收，全周漲幅高達14.75%。

台新金23日以每股19.4元作收，單日漲3.19%，成交量99052張，為2022年1月13日以來最大量，單周漲幅同為3.19%。

至於股東人數連續7周成長的中信金，23日同樣爆出12萬5553張大量，為連續3個交易日成交量突破10萬張，中信金23日股價以每股33.1元作收，下跌0.35元或1.05%，全周下跌5.16%。

台新金與新光金22日董事會通過換股合併，台新金將以每0.6022普通股換新光金1股普通股，以台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後更名「台新新光金控」，若順利成就，國內泛新光金融集團將正式整併，估計金控總資產將名列第4大。

中信金則指出，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權；如以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。

由於中信金控總資產達新台幣8.38兆元，總市值達新台幣6494億元，較新光金控總資產新台幣5.08兆元、總市值2136億元還要大，合併後規模將達13.6兆元，成為台灣第1大金控。



據了解，不論是「新新併」或是中信金「搶親」新光金，都需要取得金管會准駁，不過新新併走合意併購，遞件申請時間落在10月9日台新金、新光金股東臨時會之後；而中信金採敵意併購，最快8月26日向金管會遞件申請，並在9月11日以前取得准駁，以利10月11日召開股東臨時會討論相關議題。