ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

▲▼加油,加油站,油價,油槍,95無鉛汽油,92無鉛汽油,98無鉛汽油,天然氣,石油,能源。（圖／ETtoday資料照）

▲加油示意照。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.3元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B一周均價下跌2.84美元，新台幣兌美元匯率升值0.384元，跌幅為3.74%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有鑑於加油站營運費是加油站業者用以支付員工薪資等相關營運管理費用，台灣中油自109年起即定期檢討「加油站營運費」，考量近一年政府公布之各項薪資指數、消費者物價指數及躉售物價指數等項目之增加幅度，且因加油站員工基本工資調漲，本週起相應微幅調增「加油站營運費」，汽、柴油每公升調整金額分別為0.0750元及0.0411元，以確保加油站員工權益及服務品質，同時保障消費者用油權益。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.3元及1.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.5元及1.3元，國內汽油實際每公升價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.5元及1.3元均由台灣中油吸收，113年累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。

關鍵字： 台灣中油

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

台灣中油公司自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.3元。

2024-08-25 12:05
輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

輝達（NVIDIA）股票猛漲，《華爾街日報》指出，有一名70歲美國牙醫伍茲（Jim Woods）在2000年花6.5萬美元（約台幣208萬元）買進250股輝達股票，長抱24年經過股息再投資和股票分割後，伍茲已持有輝達12.4萬股，市值1500萬美元（約台幣5.1億元），伍茲認為，只有和輝達「同甘共苦」才能享有甜美收益。

2024-08-25 11:19
金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

金控「三角戀」引爆市場話題，據集保最新統計，至8月23日為止，三角戀主角新光金（2888）、台新金（2887）與中信金（2891）3家公司股東人數已達152.87萬人，其中以中信金股東人數59萬零58人最多，且該公司單周股東人數大增近2.6萬人；而成交量連日破紀錄的新光金股東人數則是成長9956戶，為連續2周成長。

2024-08-25 10:21
投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「大臺中作物栽培職業工會」已連續10個月出現在名單中，且本期也僅有1家職業工會欠繳保費，勞保局呼籲，欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

2024-08-25 06:00
再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

中華民國再生能源商業同業公會本周召開第一屆第四次理監事會議，本次會議正式通過《再生能源售電業經營自律規範》，並由公會理事長胡惠森帶領理監事共同簽署。同時，公會也肯定政府推動泛官股售電平台，既可補強對離岸風電業者的融資保證，並打通中型企業購買綠電之瓶頸。

2024-08-25 06:00
第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

零售消費旺季來臨，台灣兩大第三方支付公司LINE Pay連加網路（7722）、綠界科技（6763）近日皆針對商家推出「加值型服務」，讓商家除了可以拓展支付功能之外，還能透過支付工具的行銷優惠券或大數據資料，進一步提升商業行銷的效益。

2024-08-25 06:00
受限技術挑戰　蘋果摺疊MacBook延至2027年底量產

受限技術挑戰　蘋果摺疊MacBook延至2027年底量產

蘋果正在研發一款具備可折疊螢幕的 MacBook，天風國際分析師郭明錤指出，受限於顯示器與機構等技術挑戰，蘋果摺疊MacBook組裝量產時間將大幅延後，最快要到2027年底才會開始量產。

2024-08-24 16:31
台積電全球大擴廠　日本、中國累計獲625億元補助

台積電全球大擴廠　日本、中國累計獲625億元補助

台積電擴大全球布局，獲得日本等地政府強力支持，今年上半年獲得日本及中國政府近新台幣80億元補助，據統計，台積電累計已獲得日本及中國政府625億元補助。

2024-08-24 14:04
地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

已經擁有土地或即將購買土地的人，不能不注意！臺南市政府財政稅務局提出兩個關鍵日期提醒民眾，一個是8月31日地價稅納稅義務基準日，另一個是9月22日地價稅自用住宅用地、工業用地等適用特別稅率及各項減免稅地申請期限截止日。

2024-08-24 13:42
聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

聯準會 （Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell） 幾乎確認降息即將到來，市場迅速將注意力轉向降息的時間和幅度。市場認為如果 9 月 6 日發布的 8 月就業報告再次證明 7 月的數據弱於預期，那麼Fed 在 9 月 17 日會議上進行更大幅度降息的可能性將會增加。

2024-08-24 11:47

讀者迴響

熱門新聞

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

即／大樂透頭獎1.71億一注獨得　獎落台中

南仁湖八月強勢大漲 遭列處置股

從天而降了600輛火車　花蓮港「岸肩卸載」變身最吸睛景觀

聯準會鮑爾發出強烈降息訊號　市場押注超過1 碼

地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

Model C首戰拉力賽！劉揚偉：證明鴻海電動車安全可靠

不敗教主：如果新新併「我全部出清」

巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366