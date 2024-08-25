注意！政府發「近4萬元補助」周四入帳　超過5年申請就充公

▲周四（29日）勞保局將發放近4萬元生育補助，5年內可申請。（圖／記者廖婕妤攝）

記者閔文昱／綜合報導

政府發錢囉！根據勞工局行事曆顯示，周四（29日）為國民年金（國保）生育給付入帳日，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付。給付標準是按國民年金月投保金額（目前為新台幣1萬9761元）一次發給2個月生育給付，可領近新台幣4萬元。

勞保局指出，依國民年金法規定，國保生育給付按月投保金額一次發給2個月計3萬9522元，雙胞胎以上，並按比例增給。但要特別注意的是，依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

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此外，衛福部今年4月15日也放寬了原有的規定，即使在國保被保險人在加保有效期間懷孕後的一年內退保，只要因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，也仍有資格申請國保生育給付。此次放寬規定自宣布日起5年內追溯發給，預估將有300人受惠。

勞保局呼籲，符合生育補助資格的民眾應盡早提出申請，確保自身權益。民眾可透過勞保局e化服務系統、內政部戶政司一站式服務及書面等多元管道，向勞保局提出申請。