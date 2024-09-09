▲▼新北市青年局提供免費意外險　「青年，好險有你」擴大年齡範圍並優化申請管道

▲新北市青年局提供免費意外險「青年，好險有你」計畫，擴大年齡範圍並優化申請管道，要為年輕朋友的安全來加碼。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著年紀增長，生活中所接觸到與面臨的風險也隨之增加，不少年輕朋友一畢業不一定立即投入職場，也就會造成脫離團保，又未加入勞保的保險空窗期。新北市政府觀察到這樣的現象，因此開辦了「青年，好險有你」計畫，希望能為青年朋友的安全來加碼。

▲▼「青年，好險有你」計畫，只要設籍在新北市，年齡介於15歲到29歲之間於111年至113年應屆畢業、肄業，或義務役退伍的新北青年，不管是否有勞保都可以參與。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

新北市政府青年局「青年，好險有你」計畫，只要設籍在新北市，年齡介於15歲到29歲之間於111年至113年應屆畢業、肄業，或義務役退伍的新北青年，不管是否有勞保都可以參與。新北市青年局長邱兆梅說，「我們有觀察到很多年輕人在畢業後，會花一段時間來探索自我跟找工作，這些人離開學校的學生團保以後，到他真正找到工作加入勞保這段時間是一個空窗期，年輕人在這個階段很難注意到自己其實是高風險族群，可能也沒這麼便利的投保管道，所以新北市青年局就提供了這樣的福利政策，讓符合資格的朋友可以免費享有一年意外保險。」

▲新北市青年局局長邱兆梅提到，青年朋友們現在透過線上或線下都可以來申請。

完成投保資料填寫，並具備畢業、肄業證書或退伍證明及身分證正反面影本等，即可透過線上或紙本來申請。新北市青年局長邱兆梅補充，「符合資格的朋友都歡迎來進行申請，它是完全免費的，透過網路搜尋『青年，好險有你』就可以找到我們的活動頁面，或者也可以在新北市29個就業服務站現場填寫投保表單，只要完成這個動作後，下個月1號就有免費的保險。符合資格的朋友都可以參加，沒有人數的上限。」民眾劉小姐說，「我目前剛畢業，剛開始就職，現在就只有公司幫忙保的基本勞保跟健保，現在新北市青年局有這個福利政策我覺得很棒，因為除了工作以外也多了一份免費的保障。」民眾楊小姐則表示，「我平常都是騎機車上下班，有這份保險以後我覺得滿安心的，因為就多了另外一份保障，而且我覺得很方便，透過網路就可以申請，我會想介紹給我身邊的朋友。」

▲▼透過「青年，好險有你」計畫為自己的安全來加碼，讓日常生活更加有保障。

「青年，好險有你」計畫現在申請保障至114年9月，申請期間自113年8月1日至114年3月31日止，越早申請效期越長，因此也讓不少青年民眾透過這項福利，讓自己的生活多一份保障。