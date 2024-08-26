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中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

▲台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣MG4電動車受國產自製率新制衝擊，因此影響交車規劃。（圖／記者徐煜展攝）

記者高兆麟／綜合報導

中華汽車（2204）今日舉辦法說會，會中除公布上半年度財報外，也針對旗下MG受到政府對國產車自製率要求產生衝擊說明，表示中華車支持政府新政策，雖然原來即有相關計劃，但目前會加速在地化計劃的推進，中華汽車積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，也強調目前已成交訂單的MG車主之交易條件不變，將盡力早日交付。

針對政府國產化自製率要求，中華車表示，為提昇汽車在地化比率符合汽車產業鏈的長期及共同利益，中華汽車支持政府於2024年8/1起實施在地化供應鏈合作價值比率的新政策，雖然原來公司即有在地化比率提昇計劃，但在新政策指導下，中華汽車立刻採取行動，加速在地化計劃的推進，中華汽車積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，中華汽車表示非常感謝產發署居中協調，協力廠加班配合，共同為促進台灣汽車產業的發展而努力。

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中華車強調，目前持續加速推進，現已與協力體系成立任務團隊，將盡力排除萬難，全力加速提升在地化比率，盡快達成新政策的要求。目前已成交訂單的MG車主之交易條件不變，我們將盡力早日交付，此外所有的售後維修及保養都不會受到新政策的影響，MG全省經銷商將持續提供完善的服務。

中華車公布，上半年營業淨利同比增加3.06億元，每股盈餘為4.5元。2024 年上半年市佔率較去年同期增加3.2%，提車台數32,316台較去年同期26,137台增長23.6%， 較2023下半年26,526台增長21.8%。

其中，去年因1~6月認列業外迴轉部分新安防疫險損失，去年扣除影響後之EPS，今年上半年僅較去年同期減少0.13元/股，則是因今年受大陸汽車市場影響，本公司轉投資事業獲利較去年同期減少所致。

中華汽車表示，國產全新電動商用車，國產化率近9成。繼2023年推出全新菱利電動車E300後，中華汽車即將於今年第四季上市自主研發的中華菱利輕小商用車，以及2025年上市3.5噸電動貨卡。

今年第四季即將上市自主研發國產中華菱利輕小商用車，動力提升、車格加大外，結合台灣零組件協力廠研發導入同級距唯一ADAS LEVEL2主動安全。此外，2025年即將上市3.5噸電動物流車，中華汽車以六大自主技術，採取自主設計開發，範圍包括底盤、車身、動力系統、智慧座艙、ADAS、車聯網 APP ，在車輛零件供應上優先選擇與國內供應商合作，帶動台灣零組件廠商共同開發自主核心技術，國產化率近9成以上，持續透過整車廠的自主設計開發，帶動台灣汽車協力廠的技術能力升級。

配合政府推動2050淨零碳排目標，中華汽車以國產自主研發電動菱利商用車與3.5噸電動物流車投入台灣物流業用於倉儲集發貨站配送，同時，計畫規劃電動物流車示範區、建置能源系統及車隊管理，協助物流業日轉型，打造低碳生活圈。

中華車除導入多種車型在地生產，也同步導入在地車聯網研發，已於在地移動通訊，連網資料伺服器，以及車輛相關軟體都已經開始推動產業本土化，並且朝擴展台灣車輛網軟體產業為目標。

針對資安風險，中華車強調，MG HS 及 ZS現售車款未搭載任何具聯網功能的系統，無聯網資安風險。MG4電動車具聯網功能，與歐洲市售車輛採取同樣規格，沒有遠端介入車輛駕駛之功能，車主只能透過APP 查看電池電量、輪胎胎壓、開啟關閉空調等。其連網相關規格皆與台灣多數進口品牌採取一樣規格。客戶車籍資料及相關車輛保修履歷數據都存放在台灣本地的數據中心，受到安全的保護。

中華汽車目前也預計2025及2026年與三菱自動車合作開發，分別引進兩款全新車款在地生產與販售。

關鍵字： 中華車

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