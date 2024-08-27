新新併遇中信金搶親　台新總座5點喊話金管會「優先合意併購」

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）、新光金（2888）兩家金控合意併購遭遇中信金（2891）採敵意併購方式搶親，台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上拋出5點看法，向金管會喊話「優先尊重合意併購！」

林維俊表示，台新金與新光金的合意併購是雙方有很多評估，包括財務顧問、會計、人事顧問與董事會評估後完成，林說：「我們認為應該優先尊重，如果合意後造成破局，以後台灣的市場就沒有合意併購的空間了。」

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第2、開放敵意併購規範原意不在破壞合意併購，林維俊表示，國內過去20年來受到二次金改陰影，金融活動受限，才會在2018年為了鼓勵金融機構整併，同時降低敵意併購門檻由15%至10%，但不是為了阻撓合意併購中的公司。

第3、如果金管會用「開放公平競爭」的理由，開放敵意併購驅逐或干擾合意併購，這是不公平的，因為只要加價買到10%就可以阻撓100%股權轉換合意併購，違反程序正義。

第4、如果可以容許合意併購與敵意併購並行，合意已並行了，但敵意併購方已取得被併公司股權，未來對合併後新公司仍有干擾、甚至發動新一波敵意併購。

第5、金融整併首重市場穩定與公共利益，金管會審視應有更高道德標準，中信金過去幾宗整併還有訴訟、甚至訴訟未結案件，這些都是大股東與主管機關考慮的重點，金管會應以合意併購優先，才能立下整併原則、讓大家遵循。