新新併「換股比例」爭議！大股東5人挨告　新光金4點回應

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金控（2887）宣布以換股方式與新光金控（2888）合併，有新光金股東認為換股比例不合理，損害股東權益，告發4名新光金董事、新勝董事涉特別背信，新光金今（28）日重訊表示，合併案均依規辦理相關程序，且委請獨立專家協助提供意見，換股比例符合會計師事務所意見書所載合理區間；另強調此提告對公司營運並無重大影響。

台新金與新光金分另別在8月22日各舉行董事會，決議以1股新光金換0.6022股台新金，有股東質疑換股比例偏低，認為損害股東權益，因此告發新光金董事洪士琪、魏寶生、林敦仁、吳東明、新勝董事長彭雪芬等5人，涉犯證券交易法之特別背信。

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新光金今日盤中股價最高13.1元，漲幅逾1%，至12點07分，成交量22.44萬張，仍為上市公司成交量最大個股。

以下是新光金重大訊息：

(1)本案係屬股東與本公司董事、法人股東之單一股東負責人間之爭議事件。

(2)有關報導內容所提之合併案，本公司均依規辦理相關程序，如成立工作小組；簽訂保密承諾書；選定外部財務顧問、會計師及律師等專家顧問，辦理嚴謹之查核盡職調查；及委請獨立專家協助就換股比例之合理性提供意見等。

(3)換股比例係考量雙方營運狀況、每股股價及未來經營綜效與發展等因素，經雙方多次協商議定，換股比例並符合立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師所出具之合理性意見書所載換股比例合理區間。

(4)按審計委員會及董事會係採取合議制之決策方式，非任一或少數董事得以掌控決議結果或影響其他董事之表決意願，並無某特定股東對若干董事所不實指述之違背法令情事。本合併案業經本公司第四屆第二十一次審計委員會及第八屆第二十二次董事會決議通過，相關審議程序均合法合規辦理，並將於113年10月9日召開股東臨時會提交議決後，始向主管機關正式提出本合併案之申請。