AI加持！半導體每月缺2.6萬人　中南部占比破3成

▲半導體產業每月人力缺口2.6萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖婕妤／台北報導

SEMICON TAIWAN國際半導體展即將在9／3登場，104人力銀行觀察半導體產業人才發展，今年Q2平均每月徵才2.6萬人，年增8％，且隨著晶片需求增加，大廠陸續往中南部設廠，中南部工作機會占比已突破3成，最缺職務為第一線的作業員、包裝員，反映企業擴廠的人力需求。

104人力銀行回溯過去9年半共計2,279家半導體廠商、刊登123.4萬筆職缺發現，最缺工發生在2022年Q2，平均每月徵才3.8萬人；去年Q4開始，因晶片庫存去化壓力減輕，AI熱潮帶動半導體業活絡，企業徵才力道回升，截至今年8月缺才2.7萬人。



104人力銀行也觀察，AI吸引求職者投入半導體，今年Q2平均每月想投入半導體求職者人數年增18％，平均每位求職者可獲得2.1個工作，高於整體求職市場的1.8個，半導體產業缺工壓力高於整體求職市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近2年Q2半導體職缺。（圖／104人力銀行提供）



此外，包括台積電（2330）在內，近年科技大廠陸續往中南部設廠，帶動半導體產業在中南部的徵才需求。104人力銀行大數據顯示，半導體產業今年Q2平均每月徵才2.6萬人當中，依地區，北部有1.8萬個、占67.8%，中部有3,600個、占13.9%、南部有4,200個、占16.3%，合計中南部占比已升至30%。依產業鏈，中游人才缺口1.1萬人最多、占38%，下游1萬人、占34%，上游8,000人、占26%。

另104人力銀行大數據也顯示，半導體產業今年Q2平均每月徵才2.6萬人當中，56.5%工程職、43.5%非工程職；5大徵才職務中，非工程職的作業員、包裝員平均每月人才缺口1,705人最多，數位IC設計工程師1,623人排行第二、半導體工程師1,322人居第三，反映半導體重啟晶片產能需求，期盼更多生產操作人力投入。