中鋼新任董事長　將由執行副總黃建智接任！總經理人選也出爐

▲中鋼執行副總經理黃建智將接任中鋼董事長。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）董事長人選揭曉，行政院長卓榮泰已批准中鋼執行副總經理黃建智接任董事長，總經理將由中鋼生產副總經理陳守道接任，執行副總經理則由技術副總經理鄭際昭接任。此外，現代理中鋼董事長的總經理王錫欽也將退休，相關人事仍待經濟部正式文件及須經過董事會核議。

中鋼前董事長翁朝棟今年5月申請退休獲准，由中鋼總經理王錫欽暫代董事長一職，卻未見董事會處理代理董事長真除案；今年67歲的王錫欽已在中鋼服務長達43年，擔任總經理滿5年，如今也寫信向經濟部長郭智輝表達退休意願，等於中鋼董事長、總經理人事調動待經濟部規劃。

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據指出，儘管王錫欽將自中鋼退休，經濟部仍希望借重他於風電的專長，續任中鋼旗下中能發電董事長一職。中能離岸風場將於今年底併網發電，屆時王錫欽也將以中能發電董事長身分出席完工典禮。

行政院目前已核定黃建智將接任中鋼董事長，經濟部將於9月2日去函中鋼，依程序，中鋼需於10天後舉行臨時董事會，因此預定9月中旬黃建智將任中鋼董事長。黃建智本人聽聞消息後僅表示自己尚未收到相關訊息，暫不予評論。

對此，中鋼回應，對於公股代表董事的規劃與安排，屬於大股東經濟部的權責，公司予以尊重，目前尚未收到正式人事令且後續仍需經過董事會核議，以符合公司治理，因此目前無法評論。