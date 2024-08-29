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輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收有望達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但市場仍失望不買單，盤後股價下跌，對此知名分析師郭明錤指出，NVIDIA財報結果可以講的很多，但造成財報後股價下跌的主因之一，是財測看似優於賣方預期，但實際低於買方預期，不過還是認同Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法，NVIDIA說法也有助釐清市場疑慮，有利未來股價趨勢。

以下郭明錤提出四點看法：

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1. F3Q25的營收預測看似優於賣方預期，但實際上低於買方預期，這是造成財報後股價下跌的主因之一。

2. 先前提及觀察重點之一是Blackwell RTO費用對獲利的影響，NVIDIA也提到這影響並指出此負面影響可能會持續。產品轉換期對獲利的負面影響在財報前較少人提及，這在短線上不利股價。

3. 供應鏈調查指出2024年底前GB200 NVL36出貨量約3,000-5,000櫃，符合NVIDIA提及Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法。

4. 財報後的股價表現比較像是反應短線投資人對F2Q25財報的預期，不代表未來數月的股價趨勢。NVIDIA指出Blackwell晶片將在4Q貢獻營收，算是釐清投資人對GB200出貨遞延的顧慮，有利未來數月股價趨勢。

關鍵字： 輝達

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