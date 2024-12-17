日立永大無正當理由解任獨董案　陳世洋告贏跨國公司勝訴定讞

▲永大前獨董陳世洋。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

國內電梯大廠永大電梯四年前爆發經營權大戰，在日立以每股72元高價買入外資股份而取得關鍵過半股權後，為了低價公開收購剰餘股權，執意解任另一派獨董陳世洋引發爭議衍生訴訟，最新判決結果出爐顯示，陳世洋二連勝，法院判日立永大應給付陳世洋原定剰餘任期之薪酬，共計新臺幣近200萬元。

根據最新判決結果，高等法院及最高法院均認為獨立董事黃福雄召開的股東臨時會，決議解任陳世洋的各項事由，均無正當理由，駁回日立永大上訴全案定讞。日立永大應給付陳世洋原定剰餘任期之薪酬，共計新臺幣近200萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世洋在獲知勝訴定讞後表示，感謝司法深明大義，這是對他堅守會計師專業，維護股東最大利益的認證與肯定，他表示欣慰。同時也指出日立所支持的獨董黃福雄，違背公司法及證交法，更對日立這種世界知名跨國企業為了低價公開收購，不思正途卻恣意無正當理由解任獨立董事，根本是自損跨國企業形象，最終踢到鐵板，可說大快人心貽笑國際。

日商日立株式會社製作所於2020年10月取得永大機電過半股權後，其所支持的獨董黃福雄律師為附和日立低價公開收購，竟認為獨立董事陳世洋有「越權配發股利建議」、「未積極督促永大公司完成經理人定位暨薪酬修訂」、「恣意召集108年股東臨時會全面改選董事，導致改選結果無法即時反應股東意向」等解任事由，故於2021年2月8日召開股東臨時會提案解任並通過。日立最終以每股65.1元低價取得永大電梯剩餘全部股份。

陳世洋當時也表示，絕對不接受在毫無正當理由下，以莫須有的說詞召開股臨會，以過半股權優勢霸凌不順己意的優秀獨董，使他不能再為公司及股東盡監督之責，為捍衛獨董制度與他個人名譽狀告日立永大公司。本件訴訟最終判決日立永大公司敗訴定讞，依公司法第199條第1項規定，日立永大公司應賠償陳世洋自110年2月10日起至111年4月17日原定任期止之報酬共新臺幣197萬1,249元本息。