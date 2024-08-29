▲中信銀行連續三年榮獲「信託業推動信託2.0計畫評鑑」雙獎。（圖／中國信託提供）



財金中心／綜合報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極響應金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）信託2.0政策，今（29）日於台灣金融研訓院舉辦之第三期「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮，中國信託銀行連續三年奪下「員工福利信託獎」、「信託業務創新獎」雙獎肯定，顯示中信銀行打造福利信託創新服務、體現普惠金融價值之努力獲各界肯定。

「信託業推動信託2.0計畫評鑑」針對組織信託部門職能、人才培育及高齡、身心障礙等客戶金融友善措施等面向評選出優秀信託業者。今日的頒獎典禮由行政院院長卓榮泰、金管會主任委員彭金隆親自出席，頒發獎座予中信銀行副董事長詹庭禎。詹庭禎副董事長表示，中信銀行以員工福祉為根本，透過逾30年豐富經驗提供顧問式服務滿足企業客戶需求，達激勵留才及增加員工退休福利保障目的，同時積極創新多元信託產品與服務，以守護員工為起點，輔助市場指標客戶打造全方位產品及實施員工持股信託。

值得一提的是，為達成員工福利信託客戶多元化需求，中信銀行除了客製調整系統功能、作業流程增修外，亦同步協調股票匯撥機構開發批次股票匯撥上傳功能以提升效率。為降低股價波動風險與增加員工加入持股計畫意願，設計股票定期返還、開發系統計算違約金機制，員工可自主彈性領回股票，兼顧企業鼓勵員工長期持股之留才目的。因應外商公司培養員工財務素養，中信銀行則推出整合內部財富管理資源，推出如中英文理財講座等服務。中信銀行持續貫徹ESG（Environmental, Social, Governance）理念，為企業及員工建立共榮感，三度蟬聯「員工福利信託獎」第一名殊榮。

業務創新方面，中信銀行以客戶需求為核心，積極創新多元信託產品與服務，自2010年起受託辦理私校退撫儲金信託，2023年升級教職員投資服務，導入券商複委託海外ETF買賣架構；不動產業務則提供建商或買方整合、開發、銷售期間一條龍服務，打造符合客戶需求之全方位整合信託。此外，呼應主管機關南向政策，建置跨境交易中介（ESCROW）交易安全管理平臺，保障企業境內外投資交易安全，促進資產移轉活化。中信銀行亦協助管理政府投資基金信託，建構數位平臺以利政府系統性掌握各企業執行狀況，充分展現數位轉型創新服務優勢。

另一方面，中信銀行於2023年推出「退休信託帳戶可攜方案」，可配合客戶轉換工作等變動延續資產，並針對高齡客戶發展「具裁量權之預簽型安養信託」、「異業合作加值服務」保障退休安養無虞；打造「家族信託創新傳承平臺」協助客戶財富傳承。因應數位科技浪潮，開發「創新線上領回信託財產功能」，強化信託給付的便利性深獲評審與客戶的肯定，勇奪「信託業務創新獎」第二名，中信銀行將持續創新精進多元信託產品，以滿足社會各年齡層需求，建置共好、永續的全方位信託服務。