數發部攜3大平台防詐！「詐騙通報網」Q4上線　未來要打假訊息

▲數發部舉行強化網路防詐措施記者會。圖為數發部政務次長林宜敬（中）、數產署副署長林俊秀（左二），以及Google台灣政府事務公共政策副總經理陳幼臻（右二）、LINE公共事務副總經理林若凡（左一）、Meta台灣公共政策總經理陳奕儒（右）。（圖／數位發展部提供）

記者楊絡懸／台北報導

數位發展部30日指出，將持續與Google、LINE、Meta等三大平台合作打詐，其中，「網路詐騙通報查詢網」也預計於今年第四季上路，如果內容資訊誤判，也會建立訴願管道來改進；至於未來如何打擊假訊息、是否將與NGO合作成立假訊息委員會，數發部則說，相關細節包括審查、下架等事項仍在討論，不排除未來將朝立法方向前進。

數發部政務次長林宜敬表示，數位經濟產業的防詐是數位信任體系最關鍵的工作，數發部將持續與業者合作，加強網路詐騙廣告下架機制，其中，目前正積極開發的數位防詐工具「網路詐騙通報查詢網」，已進入封閉測試階段，未來將開放給民眾，提供通報詐騙網址的服務。

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對於詐騙內容審查是否會誤判，林宜敬解釋，反詐機制並非通報後就下架，而是確認後將進一步確認處理，如果誤判，民眾可以向數發部提起訴願。舉例來說，社群平台上有許多仿冒名人的詐騙內容，目前的作法是有反詐通報專用郵箱，未來將整合至詐騙通報網站上，直接與公眾人物確認是否被仿冒；如果像是交通罰單的案例，則分案給交通部確認。

不過，公開平台上「比較可以」下架詐騙內容，如果詐騙集團將陣地轉移到私人群組、引導民眾加入聊天訊息，就會有侵犯隱私與言論自由的疑慮，政府單位需依法才能行事，因此，數發部主要防詐方向是從源頭阻斷詐騙訊息，減少民眾接觸機會，當民眾已經進入私人群組，就要提高警覺避免被騙。

至於如何打擊「假訊息」，政府是否將成立假訊息委員會，林宜敬說，訊息內容涉及真假，難以即時判斷，「打假」比「打詐」更複雜，難以一刀見真相，就目前方向而言，政府打詐到一定程度後，就會開始進行打假工作，也可能需要立法來支持，相關機制需要跨部會協作，而非數發部單一機關解決。

林宜敬強調，假訊息並不適合交給政府「主觀判斷」，因為涉及人民的言論自由，也許政府可以建立機制與平台架構，像是由公信力足夠的民間單位或NGO判斷假訊息，數發部則支援技術工作，如AI對抗AI詐騙、科技對抗科技詐騙等方式，目前假訊息委員會的規劃都尚未定案。

▲數發部攜手Google、LINE、Meta三大平台業者防詐。（圖／數位發展部提供）

Google、LINE、Meta三大平台皆表示，將全力支持政府打擊詐騙。詐騙已是全台灣、平台與數位經濟產業共同面臨的最大挑戰，公私協力合作可以更有效地改善網路環境安全。平台業者將持續與數發部、刑事警察局、金管會及各政府機關密切合作，共同應對防制網路詐騙。

Google表示，自2020年起，就在全球推出廣告主驗證計畫（即廣告實名制），由於金融廣告易遭濫用，2022年更在台灣推出金融廣告驗證計畫，只允許受台灣監管機構授權的單位刊登金融服務的廣告。

為進一步提升廣告透明度並降低詐騙風險，Google積極更新各項廣告政策，於2023年推出「廣告資訊公開中心」，讓任何人都能快速搜尋廣告主的資訊，並透過「廣告放送量受限政策」降低不肖人士以新帳號放送大量廣告的可能性。

LINE表示，作為擁有2,200萬月活躍用戶的影響力平台，對於網路濫用的應對責任重大，嚴格管理站內廣告的直接投放，僅允許經金管會核准的金融機構投放投資商品廣告。此外，自2023年起，主動偵測並處置涉及金融投資詐騙的高風險帳號，更建立合作通道，截至2024年7月底，已停權10,419個涉詐帳號。

LINE還於1對1與群組聊天室、個人檔案、LINE社群，與LINE官方帳號的單向溝通情境（例如有陌生好友丟訊息時），加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，並透過LINE TODAY台北電影節直播等平台積極協助數發部宣導防詐教育，提升民眾的警覺性與防詐意識。

Meta表示，正積極與數發部合作，在5大面向上全面開展防詐措施，首先是運用AI技術全面偵測與移除詐騙內容，其次為快速下架由政府部門通報的詐騙廣告，第三是與台灣執法機關合作、共同打擊詐騙犯罪，第四為要求金融服務業廣告主需完成身份驗證、讓民眾一眼識別廣告出資者，最後是與政府機關與非營利組織長期推動全民防詐教育與宣導。希望透過五大面向全面打詐，與全臺灣共同阻絕詐騙。