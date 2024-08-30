ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI妖股風光背後！　美超微黑歷史：財報不實、曾遭摘牌重罰內幕

圖文／今周刊

被外界稱為AI妖股的美超微 (Super Micro Computer)，先被知名放空機構興登堡指該公司長年操縱會計報告、有「明顯的會計問題、未披露的關聯交易」等重大缺失，接著美超微又發聲明延後提交年報，導致盤中股價一度暴跌26%，《今周刊》早在2024年2月即揭露，美超微在當時風光的背後，曾有一段被SEC指控長期做假帳的「黑歷史」。

《今周刊》1419期報導封面故事「最神秘AI妖股-美超微憑什麼夯」，其中即揭露「美超微爭議黑歷史、財報遲交不實，曾遭美國證交會摘牌罰款」，文中指美超微走出黑歷史、搭上GPU算力列車後股價一飛衝天，沒想到如今財報難產舊事重演。以下為原文重點摘錄：

美超微黑歷史起底：屢次遲交財報　6年前遭SEC重罰摘牌

2018年1月，美超微財務長Howard Hideshima、全球業務資深副總裁Phidias Chou突然辭職，連時任國際業務資深副總裁、也是美超微創辦人之一的廖益賢，也同時去職，當時並一度辭去董事職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來，美超微2017年會計年度年報（10-K報表）無法在期限內向SEC繳交，向SEC要求展延180天後還是交不出來，再度展延180天依舊無法交出，此外，2018年會計年度前三個季度，都沒有上繳季報（10-Q報表）。

對此，某熟悉美國上市公司財務申報的國內會計師認為，就資料來看，可能有內部吹哨者在2017年檢舉公司過去多次提前認列收入、涉及財報造假，上報審計委員會，委員會聘請外部人員調查，因此美超微及其會計師事務所Deloitte，2017年的年報不敢隨意繳交，背後作業也費時，導致財報「難產」。

遲遲交不出財報，SEC在2018年8月終於下令，美超微普通股暫停在那斯達克交易、轉往OTC交易，並將美超微從那斯達克交易所摘牌（Delist）。

直到美超微在2019年5月，繳交2017年會計年度的年報，同時在2017年年報中更正2015年與2016年年報的財務數字，並對2017年會計年度前三季季報內容做出更正，SEC也認可美超微在補正財報後，加強內控、重新調整管理階層的作為，2020年1月，美超微重新列名那斯達克，普通股才重回那斯達克交易。

不過，事情還沒結束。美國SEC在2020年8月宣布，美超微財報在會計年度2015年至2017年間，管理階層多次為了季底結帳所需，逼迫業務不顧客戶反對、或在客戶不知情下提早對客戶出貨，以便提早認列營收，甚至也發生過將組裝錯誤或組裝未完成的產品，出貨給客戶，卻仍認列收入，同時也有短報支出等多種不當會計行為，SEC並對美超微提告。

面對SEC的指控，美超微雖不承認也未否認，但雙方隨後達成和解，美超微同意支付1750萬美元的罰款，前財務長Hideshima則同意支付總計超過30萬美元的非法所得和損害利息，以及5萬美元罰款；美超微執行長梁見後雖未受指控，但SEC要求他償還會計不當期間收到的210萬美元股息。

這段幾乎等同於被SEC指控長期做假帳的「不當會計行為」黑歷史，據了解，梁見後不僅因此承受巨大壓力，美超微也為了因應投資人可能的集體訴訟，而支付大量律師費。

美超微爭議黑歷史、財報遲交不實，曾遭美國證交會摘牌罰款

走出黑歷史　美超微漲勢驚人　 多數券商投銀仍持保留態度

在事件落幕後，美超微連續多季的法說會簡報資料中不避諱地指出，那段時間公司營運飽受影響，導致營收成長性落後於市場平均值。

走出黑歷史、搭上GPU算力列車後，美超微過去1年來，聲勢與漲幅都很驚人，然而神奇的是，過去一年來追蹤美超微的券商、投銀卻很少，大約5周之前，《華爾街日報》資料庫中還找不到分析師對美超微的評等統計，即使追蹤美超微的華爾街投行家數已迅速成長至10家左右，對比其他AI股，如輝達、亞馬遜、Google、微軟等，都有三、四十家以上的券商追蹤，研究美超微的券商，真的不多。

而在追蹤美超微的華爾街投行中，巴克萊應是相對較早出具第一份報告的券商，去年9月發出第一份報告時，給出327美元的目標價，今年2月巴克萊出具追蹤美超微以來的第二份報告，已將目標價調高至961美元；美銀則是今年2月中首度啟動追蹤，就給出「買進」（Buy）的評等與高達1040美元的目標價；投行Rosenblatt Securities更給出1300美元的目標價。

梁家怎麼看華爾街愈堆愈高的美超微目標價，外界不得而知，包含梁見後、劉秋菊與廖益賢等內部人長年來定期賣股並執行選擇權回補持股，近期股價跳高，高價賣股後以執行選擇權回補持股的動作頻仍；再者，我們或可從美超微日前宣布將發行為期5年、15億美元可轉債，並在2月23日訂出的轉換價，來一窺端倪。

美超微宣布，可轉債轉換價格為1341.38美元，對照23日收盤價860美元，溢價幅度近56％，美超微在2027年3月1日初次轉換日期生效前，理論上要讓股價超過轉換價格，債券持有者才有意願將可轉債轉為股票繼續投資。由此來看，只要AI成長性的趨勢或想像沒有破滅，美超微未來股價，或許還很有戲。

延伸閱讀：最神祕AI妖股 美超微 憑什麼夯？

更多今周刊文章
他從小有閱讀障礙、26歲破產，如何在短短4年內實現財富自由？從1件事明白有錢人和窮人最大差別
月薪4萬退休想月領10萬，選0050還0056？達人大推必選它：還有4重點注意「買錯永不翻身」

關鍵字： 今周刊AI妖股AI妖股美超微

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

擁有28萬股民的「月配ETF」統一台灣高息動能（00939）30日公告第二次配息，每單位配發金額為0.063元，換算每張可領63元，並將在9月3日除息；如果以8月30日收盤價14.68元計算，單次股利殖利率0.43%，換算年化殖利率約5.16%。

2024-08-30 14:39
英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，英特爾正在與投行合作，希望幫助渡過該公司56年歷史上最困難的時期，目前正在討論各種方案，包括產品設計和製造業務的拆分，以及哪些工廠投資可能會被取消，消息曝光後，英特爾美股夜盤直線拉升，一度漲近5%。

2024-08-30 11:48
除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

儘管台股指數受美股牽連，統計8月29日資料，62檔台股ETF中，仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚，以漲幅前十名、日成交量排序來看，群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）呈現價量齊揚表現最佳。市場法人表示，00919即將在9月進行第6次配息，00946是月配型每月配息，兩檔抗跌跟漲，投資人可提前卡位掌握獲利契機。

2024-08-30 10:29
蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

根據外媒Markets Insider報導，花旗近日發布的一份報告指出，蘋果將在 2025 年取代NVIDIA成為AI股的佼佼者，花旗指出，人工智慧市場即將進入第三個也是最後一個階段，即終端設備，這應該是蘋果及其即將推出的iPhone 16產品週期的關鍵勝利。

2024-08-30 14:29
輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

知名半導體分析師陸行之今日針對NVIDIA表現發文表示，建議可以學習ASML的做法，提供在手訂單變化，這樣可以幫助投資人衡量未來營運表現，不然即使表現優異，但投資人也是會越來越害怕，就不敢進場造成震盪。

2024-08-30 10:32
百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

王品（2727）提前佈局年末聚餐旺季，年底前預計再展20家門店，並於Q4釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺，5大鍋物品牌及3個燒肉品牌總共8個品牌，9／1起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35,800元起，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰1年加薪1萬，平均月薪上看9萬。

2024-08-30 10:11
柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

財信傳媒董事長謝金河今日以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題撰文，表示巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期。

2024-08-30 10:22
王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

王品（2727）30日宣布，年底前王品集團預計再展20家門店，並於第四季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主。此外，9月1日起也將啟動調薪計畫，旗下火鍋、燒肉8等品牌，將調升起薪，調升為35,800元起；儲備幹部若通過考核月薪55,000元，晉升為店長、主廚後月領更上看9萬元。

2024-08-30 09:53
10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

貨櫃船運市場7月中開始運價呈現下跌趨勢，中國十一長假前是傳統的小旺季，貨櫃船公司多已報備10月15日開始美國線每大箱(40呎櫃)運價要漲1千美元，在亞洲區間航線運力名列前茅的萬海航運，則在中國大陸推出第37周起(9月9日)，全亞洲航線每箱(20呎櫃)運價漲100美元，每大箱漲2百美元辦法，實際漲幅則有待觀察。

2024-08-30 09:31
佳世達將買回3.9萬張庫藏股　區間價格為每股35元～45元

佳世達將買回3.9萬張庫藏股　區間價格為每股35元～45元

佳世達（2352）30日公告，董事會通過，將斥資不超過新台幣139.64億元，自集中交易市場買回3萬9,335張庫藏股，預計買回股份占公司已發行股份總數比率2%。

2024-08-30 17:38

讀者迴響

熱門新聞

幸運兒「點外送中千萬」！特獎發票剩7天就充公

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

輝達大跌6.39％　道瓊勁揚243點創新高

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

397萬人注意！00919、00929領軍　14檔台股ETF 9月除息

中租-KY現增每股定價125元　9／5交易日

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元

連4天飆漲停！承啟提前開獎：7月獲利1500萬元

「季配ETF」00713擬配1.5元　年化殖利率破10%

全國35件遺產無人繼承　總金額7500萬通通充公

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366