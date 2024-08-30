AI妖股風光背後！　美超微黑歷史：財報不實、曾遭摘牌重罰內幕

圖文／今周刊

被外界稱為AI妖股的美超微 (Super Micro Computer)，先被知名放空機構興登堡指該公司長年操縱會計報告、有「明顯的會計問題、未披露的關聯交易」等重大缺失，接著美超微又發聲明延後提交年報，導致盤中股價一度暴跌26%，《今周刊》早在2024年2月即揭露，美超微在當時風光的背後，曾有一段被SEC指控長期做假帳的「黑歷史」。

《今周刊》1419期報導封面故事「最神秘AI妖股-美超微憑什麼夯」，其中即揭露「美超微爭議黑歷史、財報遲交不實，曾遭美國證交會摘牌罰款」，文中指美超微走出黑歷史、搭上GPU算力列車後股價一飛衝天，沒想到如今財報難產舊事重演。以下為原文重點摘錄：

美超微黑歷史起底：屢次遲交財報 6年前遭SEC重罰摘牌

2018年1月，美超微財務長Howard Hideshima、全球業務資深副總裁Phidias Chou突然辭職，連時任國際業務資深副總裁、也是美超微創辦人之一的廖益賢，也同時去職，當時並一度辭去董事職務。

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原來，美超微2017年會計年度年報（10-K報表）無法在期限內向SEC繳交，向SEC要求展延180天後還是交不出來，再度展延180天依舊無法交出，此外，2018年會計年度前三個季度，都沒有上繳季報（10-Q報表）。

對此，某熟悉美國上市公司財務申報的國內會計師認為，就資料來看，可能有內部吹哨者在2017年檢舉公司過去多次提前認列收入、涉及財報造假，上報審計委員會，委員會聘請外部人員調查，因此美超微及其會計師事務所Deloitte，2017年的年報不敢隨意繳交，背後作業也費時，導致財報「難產」。

遲遲交不出財報，SEC在2018年8月終於下令，美超微普通股暫停在那斯達克交易、轉往OTC交易，並將美超微從那斯達克交易所摘牌（Delist）。

直到美超微在2019年5月，繳交2017年會計年度的年報，同時在2017年年報中更正2015年與2016年年報的財務數字，並對2017年會計年度前三季季報內容做出更正，SEC也認可美超微在補正財報後，加強內控、重新調整管理階層的作為，2020年1月，美超微重新列名那斯達克，普通股才重回那斯達克交易。

不過，事情還沒結束。美國SEC在2020年8月宣布，美超微財報在會計年度2015年至2017年間，管理階層多次為了季底結帳所需，逼迫業務不顧客戶反對、或在客戶不知情下提早對客戶出貨，以便提早認列營收，甚至也發生過將組裝錯誤或組裝未完成的產品，出貨給客戶，卻仍認列收入，同時也有短報支出等多種不當會計行為，SEC並對美超微提告。

面對SEC的指控，美超微雖不承認也未否認，但雙方隨後達成和解，美超微同意支付1750萬美元的罰款，前財務長Hideshima則同意支付總計超過30萬美元的非法所得和損害利息，以及5萬美元罰款；美超微執行長梁見後雖未受指控，但SEC要求他償還會計不當期間收到的210萬美元股息。

這段幾乎等同於被SEC指控長期做假帳的「不當會計行為」黑歷史，據了解，梁見後不僅因此承受巨大壓力，美超微也為了因應投資人可能的集體訴訟，而支付大量律師費。

走出黑歷史 美超微漲勢驚人 多數券商投銀仍持保留態度

在事件落幕後，美超微連續多季的法說會簡報資料中不避諱地指出，那段時間公司營運飽受影響，導致營收成長性落後於市場平均值。

走出黑歷史、搭上GPU算力列車後，美超微過去1年來，聲勢與漲幅都很驚人，然而神奇的是，過去一年來追蹤美超微的券商、投銀卻很少，大約5周之前，《華爾街日報》資料庫中還找不到分析師對美超微的評等統計，即使追蹤美超微的華爾街投行家數已迅速成長至10家左右，對比其他AI股，如輝達、亞馬遜、Google、微軟等，都有三、四十家以上的券商追蹤，研究美超微的券商，真的不多。

而在追蹤美超微的華爾街投行中，巴克萊應是相對較早出具第一份報告的券商，去年9月發出第一份報告時，給出327美元的目標價，今年2月巴克萊出具追蹤美超微以來的第二份報告，已將目標價調高至961美元；美銀則是今年2月中首度啟動追蹤，就給出「買進」（Buy）的評等與高達1040美元的目標價；投行Rosenblatt Securities更給出1300美元的目標價。

梁家怎麼看華爾街愈堆愈高的美超微目標價，外界不得而知，包含梁見後、劉秋菊與廖益賢等內部人長年來定期賣股並執行選擇權回補持股，近期股價跳高，高價賣股後以執行選擇權回補持股的動作頻仍；再者，我們或可從美超微日前宣布將發行為期5年、15億美元可轉債，並在2月23日訂出的轉換價，來一窺端倪。

美超微宣布，可轉債轉換價格為1341.38美元，對照23日收盤價860美元，溢價幅度近56％，美超微在2027年3月1日初次轉換日期生效前，理論上要讓股價超過轉換價格，債券持有者才有意願將可轉債轉為股票繼續投資。由此來看，只要AI成長性的趨勢或想像沒有破滅，美超微未來股價，或許還很有戲。

延伸閱讀：最神祕AI妖股 美超微 憑什麼夯？

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