0050效應！ 國泰投信宣布00663L「1拆11」重返20元發行價

記者巫彩蓮／台北報導 市值型台股ETF元大台灣50（0050）分割秀「1拆4」驚動市場，國泰投信今（24）日宣布，旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）將召開受益人會議，決議是否啟動分割，分割後的每受益權單位淨值將回到初次發行價格20元左右，若以上週五（21日）收盤價228.3元計算，預估執行分割作業為「1拆11」，使交易價格回歸市場習慣的交易區間，大幅降低投資人進場門檻，除了00663L以外，理專建議投資人若想長期投資，也可定期定額「市值型ETF」00922來跟上台股走勢。 國

快訊／百萬股民笑呵呵！00919填息 花39個交易日達陣

台股受美股走跌拖累，今（24）日盤中跌逾260點，但擁有逾百萬受益人的群益台灣精選高息（00919）逆勢向上挺進，午盤後衝至23.97元，順利填息，花費39個交易日。

跌幅收斂！台股拉回百點 資金點火重電、BBU族群

市場擔憂川普關稅政策，恐加重通膨壓力上升，上周五美股四大指數全數挫低，以及本土法人投信站在賣方，今（24）日台股開低格局，一度跌逾260點，近午盤跌幅收斂拉回約百點，重新站上23500點，盤面上以重電四雄延續上周凌厲漲勢續攻，新盛力1月獲利報佳音，股價開高走高，直攻72.8元漲停價位，激勵中低價BBU（電池備援模組）族群表現。

董座魏哲家持股僅排第四 台積電高層持股排名一次看

今年初，台積電股價創下1160元的歷史新高，雖然之後受到川普晶片關稅、DeepSeek崛起及與英特爾合資等事件影響，股價略有波動，但依然穩定在1060元以上。這使得台積電高層的身價也隨之上升。不過目前董事長魏哲家的持股其實並非最多的一位，而是排名第四，以下為台積電前十大持股高層的排名與持股情況。

疫情疑慮再起！高端漲停排隊逾5300張 恆大盤中亮燈

受到中國示警從蝙輻身上測得疑似新冠病毒「類似款」病毒影響，防疫股今（24）日再度發動新一波攻勢，高端疫苗（6547）早盤亮燈漲停，開盤近20分鐘逾5317張委買排隊；恆大（1325）一度亮燈隨後打開，幅收斂至6.65%。

228上班薪情大不同！ 3天連假算法出爐

勞動部臉書今（24）日公告，根據勞基法規定，2月28日(五) 和平紀念日為「國定假日」，雇主應依法給假並給薪。

8官股行庫數位存款衝破626萬戶 台企銀急修優惠存款遊戲規則

官股行庫搶數位存款戶策略兩極，金管會統計，8家官股行庫至去年底合計吸收逾626萬數位存戶，其中第一銀行、華南銀行戶數衝破百萬、彰銀以97.06萬戶緊追；不過戶數最少的台企銀則罕見在本月公告數位存款戶優惠緊急修改，相當罕見。

搶捧金飯碗！一銀招募300名新血 多項職缺起薪逾5萬元

第一金（2892）旗下一銀徵才活動開跑，首場2月26日於陽明交通大學熱烈展開，本次將大舉招募300名新血，包含儲備核心人才(MA)、業務菁英人才、一般行員(含法律組)、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。近年來，一銀薪酬競爭力不斷提升，平均年薪達19個月以上，理財人員平均年薪超過27個月、最高年薪更上看71個月，根據內部統計，已有7成同仁年薪超過百萬元。

8公司2025年紀念品開獎 富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

上市公司股東會時間、議案陸續公告，投資人在意的股東會紀念品也成為市場熱議話題，除了面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今年不約而同都送出白米以外，富采送出「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」也引發各界討論。

抽中最高賺15萬！8檔申購本周接力秀 光焱價差最大

本周有8檔個股進行公開申購，或是新股抽籤，光焱科技（7728）、群益期（6024）、中傑-KY（6965）、浩宇生醫（6872）、寶綠特-KY（6887）、森崴能源（6806）、豪展（4735）、日勝生（2547），價差最大為光焱科技承銷價為220元與市價376.5元，價差高達15萬6500元。