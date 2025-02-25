抽中最高賺15萬！8檔申購本周接力秀　光焱價差最大

▲左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。（圖／光焱提供）
記者巫彩蓮／台北報導
本周有8檔個股進行公開申購，或是新股抽籤，分別為光焱科技（7728）、群益期（6024）、中傑-KY（6965）、浩宇生醫（6872）、寶綠特-KY（6887）、森崴能源（6806）、豪展（4735）、日勝生（2547），價差最大為光焱科技，承銷價為220元與市價376.5元，抽中價差高達15萬6500元。
光焱科技為初上櫃新股抽籤，今（25）日最後一天新股抽籤，2月27日為抽籤日，撥券日3月6日，抽籤張數307張，承銷價220元，市價376.5元，潛在價差有15萬6500元，報酬率71.1%。
群益期、中傑-KY、浩宇生醫3檔現增申購或是新股抽籤，截止日均為明（26）日，群益期辦理上市增資承銷3358張，承銷價52.8元，市價57.2元，每張潛在價差4400元，報酬率8.3%；中傑-KY為初上市新股抽籤承銷3,118張，承銷價128元；浩宇生醫初次上櫃承銷1614張，承銷價23.4元，市價38.2元，每張潛在獲利1萬4,750元，報酬率為63%。
今日起至2月27日截止申購或是新股抽籤則有寶綠特-KY、森崴能源，寶綠特-KY為初上市承銷張數1,579張，承銷價為65元；森崴能源增資股承銷4250張，承銷價80元，市價115.5元，潛在價差3萬5,500元，潛在報酬率44.4%。
明日起至3月3日則有豪展、日勝生分別進行上櫃、上市增資，豪展上櫃增資承銷張432張，承銷價37.1元，市價38.8元，潛在價差1700元，報酬率4.6%；日勝生上市增資張數6,900張，承銷價10.3元，市價11.2元，價差900元，潛在報酬率8.7%。
讀者迴響