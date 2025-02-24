8公司2025年紀念品開獎　富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

▲富采控股。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
上市公司股東會時間、議案陸續公告，投資人在意的股東會紀念品也成為市場熱議話題，除了面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今年不約而同都送出白米以外，富采送出「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」也引發各界討論。
富采過去股東會紀念品多為保溫瓶、保溫袋、玻璃瓶等，去年股東會紀念品「黃阿瑪的後宮生活聯名帆布袋」廣受好評，今年再次推出「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」，再掀話題。
《ETtoday新聞雲》彙整8家已公告紀念品概況
1、富采（3714）
股東會日期：5月23日
最後過戶日：3月24日
至2／21日股東人數：12萬3629人
紀念品：Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗
零股委託代收：不可
股東會地點：友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)
2、友達（2409）
股東會日期：5月28日
最後過戶日：3月28日
至2／21股東人數：44萬1595人
紀念品：台灣產製真空包裝白米600公克
零股委託代收：不可
股東會地點：友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號）
3、群創（3481）
股東會日期：5月7日
最後過戶日：3月7日
至2／21股東人數：53萬9527人
紀念品：台灣產製真空包裝白米1公斤
零股委託代收：不可
股東會地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4、中石化（1314）
股東會日期：5月15日
最後過戶日：3月16日
至2／21股東人數：28萬1381人
紀念品：統一超商100元商品卡（紀念品數量若有不足，以公司歷年股東會價值相當之紀念品或其他等值商品替代之。）
零股委託代收：不可
股東會地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號（中石化頭份廠）
5、東鹼（1708）
股東會日期：5月16日
最後過戶日：3月17日
至2／21股東人數：6萬9122人
紀念品：東南實業股份有限公司小蘇打粉
零股委託代收：不可
股東會地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
6、鼎元（2426）
股東會日期：5月27日
最後過戶日：3月28日
至2／21股東人數：8萬246人
紀念品：統一超商50元商品卡
零股委託代收：不可
股東會地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號
7、愛普（6531）
股東會日期：4月30日
最後過戶日：3月1日
至2／21股東人數：3萬7522人
紀念品：統一超商50元商品卡
零股委託代收：不可
股東會地點： 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
8、日勝生（2547）
股東會日期：5月22日
最後過戶日：3月23日
至2／21股東人數：7萬1590人
紀念品：美容刷
零股委託代收：不可
股東會地點：台北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
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