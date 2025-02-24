8公司2025年紀念品開獎　富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

▲富采控股。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

上市公司股東會時間、議案陸續公告，投資人在意的股東會紀念品也成為市場熱議話題，除了面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今年不約而同都送出白米以外，富采送出「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」也引發各界討論。

富采過去股東會紀念品多為保溫瓶、保溫袋、玻璃瓶等，去年股東會紀念品「黃阿瑪的後宮生活聯名帆布袋」廣受好評，今年再次推出「Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗」，再掀話題。

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《ETtoday新聞雲》彙整8家已公告紀念品概況

1、富采（3714）

股東會日期：5月23日

最後過戶日：3月24日

至2／21日股東人數：12萬3629人

紀念品：Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗

零股委託代收：不可

股東會地點：友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)

2、友達（2409）

股東會日期：5月28日

最後過戶日：3月28日

至2／21股東人數：44萬1595人

紀念品：台灣產製真空包裝白米600公克

零股委託代收：不可

股東會地點：友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號）

3、群創（3481）

股東會日期：5月7日

最後過戶日：3月7日

至2／21股東人數：53萬9527人

紀念品：台灣產製真空包裝白米1公斤

零股委託代收：不可

股東會地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4、中石化（1314）

股東會日期：5月15日

最後過戶日：3月16日

至2／21股東人數：28萬1381人

紀念品：統一超商100元商品卡（紀念品數量若有不足，以公司歷年股東會價值相當之紀念品或其他等值商品替代之。）

零股委託代收：不可

股東會地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號（中石化頭份廠）

5、東鹼（1708）

股東會日期：5月16日

最後過戶日：3月17日

至2／21股東人數：6萬9122人

紀念品：東南實業股份有限公司小蘇打粉

零股委託代收：不可

股東會地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

6、鼎元（2426）

股東會日期：5月27日

最後過戶日：3月28日

至2／21股東人數：8萬246人

紀念品：統一超商50元商品卡

零股委託代收：不可

股東會地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號

7、愛普（6531）

股東會日期：4月30日

最後過戶日：3月1日

至2／21股東人數：3萬7522人

紀念品：統一超商50元商品卡

零股委託代收：不可

股東會地點： 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

8、日勝生（2547）

股東會日期：5月22日

最後過戶日：3月23日

至2／21股東人數：7萬1590人

紀念品：美容刷

零股委託代收：不可

股東會地點：台北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)

