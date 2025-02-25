威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

▲威力彩33連槓24日新北樹林一注獨得、示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

威力彩33連槓24日新北樹林一注獨得，台彩證實，中奬人不僅抱走「頭奬」20.07億，中獎人下注手法前所未見、依台彩資料，中獎人採自由選號加包牌，第一區7組碰，第二區只挑3個，台彩董、總黃志宜與謝志宏異口同聲：「我第一次看到這樣的買法」。

台彩統計，中奬人在新北市樹林區金發野彩券行共下21注，花2100元，中2組貳獎，6組3獎、12注4獎，抱走20億2013萬942元。