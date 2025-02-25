▲「臺澎三號」海纜全斷，數發部緊急調度備援促加速修復（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

數位發展部今（25）日接獲中華電信通報，「臺澎三號」海纜發生全斷障礙。該公司並隨即依標準作業程序通報海洋委員會海巡署，請求該署協助調查斷纜原因。為疏解「臺澎三號」斷纜可能影響，數發部即請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，以確保臺灣與澎湖、金門之間通訊不受影響，保持正常運行，並請中華電信協調海纜船納入排程以加速修復「臺澎三號」海纜。

數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，114年2月25日凌晨3時3分，「臺澎三號」海纜位於我國臺南北門14.7公里處發生全斷障礙。為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且臺灣澎湖、金門之間尚有臺澎二號、澎金三號及臺金二號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度海纜通訊，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至其他海纜。

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同時，數發部也請中華電信協調已於2月2日抵達高雄的海纜船，於臺馬三號、臺馬二號海纜維修完畢後，立即進行「臺澎三號」海纜的修復工作。根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，臺馬三號海纜及臺馬二號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。

此外，數發部已報請行政院核定，我國14條國際海纜及10條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI）。未來數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。