萬海超低調....60周年慶未見府院高層　貴賓致詞與切蛋糕都僅一人

▲萬海董事長陳柏廷在60周慶上致詞。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運今（24）晚在台北圓山飯店12樓宴會廳舉辦60年慶，活動沒有府院高層，未邀媒體，歸賓致詞僅香港和記港口集團董事總經理葉承智一人，切蛋糕也僅董事長陳柏廷一人，非常低調。陳柏廷致詞內容相當感性，表示萬海60年前開始的這段旅程不是行遍世界，而是與心靈相遇。

萬海黨政關係很好，行政院長卓榮泰曾經擔任萬海慈善基金會董事長，業界原以為至少卓院長會到場，但包括院長、交通部長陳世凱均未到場，僅航港局局長葉協隆、陽明海運董事長蔡豐明等到場，萬海也以場地爆滿理由未邀起媒體，上周先寄送周年慶紀念品給主跑海運的媒體。

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陳柏廷致詞時指出，公司自2018年到2024年共購建118艘船，到去年底已交85艘，33艘待交，自有貨櫃達86萬箱(20呎櫃)，以及新科系系統建立。公司一貫秉持把事情做好的精神，認為質量比數量更重要，在非洲8個國家鑿井，在台灣種樹，選擇最適當的地點鑿井，種樹不要求數量，而是每一棵樹至少附帶6年的養護，和萬海提供每個客戶最好、最適當的服務是一致的。

▲萬海陳家是大家庭，60周年慶化繁為簡，僅由董事長陳柏廷一人代表切蛋糕。（圖／業者提供）

60周年里程碑願景是，分享、包容與和平。世界真可愛，有差異又相同，海上風浪有高低差別、海水流動，生命才能產生。夥伴們合作一起讓世界更美好充滿希望。所以再次感恩相遇的人、事、時、地、物，60年前開始的這段旅程不是行遍世界，而是與心靈相遇。

也曾擔任萬海50周年慶致詞貴賓的葉承智則指出，感動於萬海陳家數代人一齊努力投入海運經營，秉持兄弟齊心，其力斷金的精神。

萬海是1965年2月24日，由陳勇與林柏壽等人所創立，初期以從事台灣、日本、東南亞間原木運輸為主要營業範圍。1976年7月，鑑於國際海運有逐漸邁入貨櫃化服務的趨勢，購置全貨櫃輪，開始台灣至日本貨櫃運輸服務，而從此樹立了萬海航運貨櫃服務的里程碑。

萬海於1996年5月以第一類股掛牌上市，上市至今28年，僅2009與2023年出現過虧損。萬海航運在2020年前一直以營運東南亞航線為主，旗下船隊以中小型船舶為主，2020年掌握新冠肺炎疫情帶來的貨櫃船運超級榮景，加大購建船舶速度，在2021年訂造1.31萬箱新巴拿馬型貨櫃船，並將部署在北美、中東、南美等遠洋航線。

截至2025年2月，萬海航運擁有服役中的貨櫃船數量為112艘，其中110艘為自有船，2艘為租賃船。公司在基隆港、台中港及高雄港均設有專用碼頭，目前共開闢了68條航線，84個直靠港。

萬海陳家第二代三兄弟陳朝傳、陳朝亨及陳清治在2008年6月皆退出萬海航運董事會，陳柏廷由陳清治手上接下萬海航運董事長，成為第三代接班人。