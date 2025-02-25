寶雅去年獲利創高！擬配息23元、配股0.1元　盤中漲逾5％

▲POYA寶雅 。（圖／寶雅提供）
記者廖婕妤／台北報導
寶雅（5904）去年營收獲利再創高，去年每股賺26.74元，寫下歷史新高，董事會也通過擬配發現金股息23元、股票股利0.1元，激勵今（25）日股價盤中漲逾5％、最高報523元，寫4個月來新高。
寶雅公佈2024年財報，Q4單季營收為60.02億元，季減2.0%、年增6.5%；稅後獲利為7.5億元，EPS為7.15元，年增10.0%。
2024全年合併營收為236.3億元，年增7.0%，營業毛利為106.7億元，毛利率為45.1%，營業利益為34.5億元，營業利益率14.6%，EPS為26.74元，年增10.6%。
寶雅董事會決議通過盈餘分配案，配發現金股利共計新台幣2,413,532,968元、每股23.0元，並考量未來業務發展需要，擬自113年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣10,493,620元或每股0.1元。
寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
寶雅指出，POYA寶雅推出許多自有品牌商品都非常受到消費者喜愛，POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、POYA COZY 獨家涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等，POYA寶雅以在地多年的經驗，帶來充滿設計感且值得信賴的產品，享受高質感與舒適感並進，滿足女性的日常生活需求。
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