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威力彩飆20億！11年僅6次天價頭獎　「這縣市」就開出2次

▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩連33槓，頭獎上看20億元。（圖／記者許力方攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

威力彩頭獎已連續33期未開出，今（24）日晚間將再度開獎，頭獎預估上看20億元。根據統計，過去11年來僅出現過6次，其中台北市就開出2次，堪稱最受財神眷顧的城市。

台彩表示，本期威力彩頭獎累積金額已達16.75億元，預估銷售金額可達10億至12億元，最終頭獎可能突破20億元。回顧過去，威力彩自103年第4屆至今僅出現過6次20億元以上的頭獎，其中最高紀錄出現在109年7月27日，當時連續47期未開，最終累積獎金達31.25億元，由台北市大安區及南投縣竹山鎮2注平分。

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其他高額中獎紀錄還包括：

104年4月23日：連29期槓龜，頭獎累積30.04億元，最終由台中市霧峰區1注獨得。

104年9月14日：連40期槓龜，獎金28.74億元，由台北市士林區1注獨得。

110年8月23日：連41期槓龜，累計27億元，由新北市三峽區1注獨得。

108年8月12日：連46期槓龜，獎金達20.47億元，最終由台南市北區1注獨得。

103年1月8日：連31期槓龜，累積20.13億元，由高雄市苓雅區及雲林縣虎尾鎮2注平分。

許多彩迷關心選號策略，根據台彩統計，威力彩「第一區」最常開出的號碼為24號（316次），其次為03號（310次）、04號（304次）、38號（301次），顯示這些數字較為熱門。而「第二區」最常出現的號碼則為02號（245次），其次是05號（237次）、04號（227次）、03號（221次）。

除了選號策略，中獎者的投注方式也備受矚目。根據台彩統計，去年開出的6注億元威力彩頭獎，中獎彩券的平均投注金額為333元，相當於購買3.3注。其中，4注採用電腦選號，2注為自行選號，而其中1注甚至是多期投注，一次購買了2期。

關鍵字： 威力彩頭獎彩迷中獎選號

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