急診塞爆！護理師職缺破萬筆　醫療院所加薪18％留人

▲急診候床病患太多得至大廳等候。（圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

近期全台各大醫院爆出急診壅塞、加護病房床位荒消息，也讓護理師人力困境問題再次浮上檯面，根據1111人力銀行資料庫顯示，護理師的職缺數超過1萬筆，年增將近1成，且為緩解離職潮，不少醫療院所都祭出加薪拚留任率，加薪幅度上看18%。

1111人力銀行指出，根據最新數據顯示，去年12月有381名護理人員離職，今年剛開年更有324人離開，顯見即便在年終獎金發放期間，仍有大量護理人員選擇放棄年終離開職場，凸顯護理工作的嚴峻現況。

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根據1111人力銀行先前調查，護理人員對工作的滿意度極低，平均只有46.7分，與及格的60分相距甚遠；最不滿意的部分包括「薪資偏低」75.6%、「加薪慢／幅度少」60.3%、「護病比過高」57.9%、「人力吃緊」57.9%、「工時長」49.3%以及「輪班制」45.6%。

調查更直指，促使護理人員離開工作的因素，包括「薪資待遇與付出不成正比」79.6%、「常態加班身心俱疲」54.6%、「護病比過高」53.6%、「責任制壓力過大」48.6%。

網路上也有不少人分享護理師的辛酸，「加薪沒錯，但身體壞光光」、「看自己的年收入越來越多但是身體越來越不好」，但也有人反向思考「所以也可以一直辭，直到找到覺得適合自己的，反正大家都需要你。」

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，護理人才荒，除了受到少子化及就業意向改變影響之外，現在連產後護理、長照機構、安養中心、月子中心等都來搶才，僧少粥多更加劇第一線醫療機構的缺工壓力。

曾仲葳指出，為了緩解離職潮，不少醫療院所都祭出加薪手段希望增加留任率，加薪幅度最高上看18%，還有推薦獎金等額外獎勵，希望彌補人力缺口。