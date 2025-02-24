老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

▲聯發紡織重大訊息，圖中為總經理王豐岳。（圖／翻攝證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾52年歷史的老牌加工絲廠聯發紡織（1459）今（24）日宣布竹北廠將停止生產，49名勞工受影響。由於聯發紡織蘆竹廠多年前早已停產，等於宣告全面退出台灣紡織生產，竹北廠房逾萬坪用地將由緯創（3231）接手承租。

聯發紡總經理王豐岳赴證交所重大訊息發布會上表示，由於國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，使台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標，考量未來市場情況及集團營運績效，聯發紡決定停止竹北廠生產。

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至於受關廠影響的員工，王豐岳指出，目前竹北廠總共有49名員工，包含25名本國籍員工，以及24名外籍員工。

聯發竹北廠位在新竹縣竹北市十興路上，緯創的承租土地面積約13272坪、總承租建物面積約17098坪，每月租金不低於2250萬元，為期十年。

聯發紡織表示，此次竹北廠停產，停工項目產能為每月1333公噸，實際產量為每月580公噸。對照公司2024年合併營收，此次停工項目占公司營收比重約36%。

聯發紡織去年獲利成長動能多來自業外挹注，紡織本業方面，面對東南亞崛起以及中國產能過剩，去年前3季象徵本業的營業淨損1.59億元，雖比前年淨損2.2億元縮減，但仍未脫虧損。