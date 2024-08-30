三竹簡訊防詐再升級　國泰人壽保險業商用簡碼服務上線

▲三竹簡訊持續推動68簡碼藍勾勾，讓專用簡訊簡碼碼成為金融安全新標章。（圖／三竹提供）

記者高兆麟／綜合報導

三竹資訊日前攜手保險公司率先推出唯一性與不可竄改性的商用簡碼服務，包括國泰人壽、富邦人壽等。其中，國泰人壽的「68168商用簡碼」防詐服務今(30)日上線，提醒客戶認明國泰官方簡訊，增強簡訊來源的辨識能力。

三竹資訊表示，這項服務是三竹資訊再次與金融相關機構、三大電信業者合作設立的簡碼，並持續推動「68簡碼藍勾勾」的安全新標準。

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三竹資訊董事長邱宏哲指出，「68簡碼藍勾勾」服務是與NCC及三大電信業者合作推出，透過嚴格規範包括資格限定、申辦核實及阻詐機制，確保只有經過審查的特定機構才可使用，以有效防止詐騙訊息的偽冒。

邱宏哲強調，三竹資訊將持續優化商用簡訊發送平台的資訊安全，並引入HiNet WAF防火牆服務與KYC制度，以防範各類詐騙行為。並在技術與安全上提供支持，保障用戶的權益及信息安全，推動台灣在防範簡訊詐騙領域的進步，配合政府打詐政策，共同建立更可信賴的通訊環境。

三竹資訊與金融業的商用簡訊簡碼服務合作，不僅代表著商用簡訊簡碼技術的一項重大突破，也彰顯台灣在防範簡訊詐騙方面的顯著進展。隨著越來越多企業採用這項技術，未來將持續配合政府的反詐騙政策，共同打造一個值得信賴的產業環境，進一步提升整體資訊安全新標準，為用戶提供更為可靠的通訊保障。