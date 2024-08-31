新新併首關！新光金下周最後買進日　掀委託書徵求大戰

▲ 台新金控與新光金控合併，22日雙方董事長吳東亮（左）與魏寶生（右）舉行簽約合併議式，雙方訂10月9日舉行股東臨時會討論此案。（圖／記者黃克翔攝）

記者林潔禎／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）合併股東臨時會訂在10月9日舉行，根據公告，最後買進日落在下周四（9月5日），也就是在這一天之前取得且持有新光金股票才有權利出席股東會，而由於此次討論合併案，事涉手中持股權益，估計股民親自出席率很高，且不排除大股東間委託書徵求更勝去年董事會改選盛況。

台新金與新光金在22日董事會通過合併案，雙方並訂10月9日為股東臨時會，依公告9月10日至10月9日停止股票過戶，最後過戶日9月9日，台股交易採T+2制，也就是說最遲要在9月5日買進並持有新光金股票才有權利參與此次股東會。

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新光金去年才經歷董事會改選大戰，當時公司派（主要以新光金創辦人吳東進為首）遭遇改革派（以台新金董事長吳東亮為主），改革派透過委託書徵求取得董事席次優勢，15席董事中改革派拿下10席，原本公司派僅5席，公司經營權換人坐，而當天普通股股東出席率高達85%。

只是時間才過一年又3個月，新光金改革派主導公司經營成為公司派，透過董事會決議與台新金啟動合併，惟這一次股臨會依然是一場硬仗，反對合併的另一派大股東去年因大意失去經營主導權後，料今年在委託書徵求上將會更賣力。

根據集保公司統計新光金至昨（30）日股東人數45.2萬，與去年股東會董事改選停止過戶前約44萬人相去不遠，市場估計此次出席率有機會拚9成。



