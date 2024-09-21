日股迎來大多頭！日本龍頭企業帶頭改革　迎來經濟爆發期

▲日本不論產業還是人口結構都在轉型中，日股迎來大多頭。

圖文／鏡週刊

8月初，因日央升息導致美日利差縮減，日圓被大量平倉，全球股市慘烈震盪，。其實日股的揚升不是短暫題材，而是新時代的開始，日本龍頭企業大力改革、政府全力做多經濟、內外資齊聚等利多因素，讓長達30年的委靡經濟露出曙光；天時地利人和，投資人可把握機會。

2024年7月31日，日本央行在今年二度升息，利率區間從原先的0至0.1％，上調至0.25％，並減少購債，正式脫離零利率時代。消息一出才沒幾天，8月5日，日經指數暴跌4451點、跌幅12.4％，東證指數下挫310點、跌幅12.23％，盤中甚至觸發熔斷機制，更引發全球股市劇烈波動，台股和美股跟著遭殃，由於當天情況實在太慘烈，因此被稱為「黑色星期一」。

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「日本央行升息，美日利差縮減，造成日圓被大量平倉是主要原因。」中山大學國際金融研究學院助理教授彭聰敏說，事發關鍵點是市場借出低利率的日圓換取高利率外幣，以此賺取匯率價差（Carry Trade），日圓越疲軟、利差越大，這樣的套利交易幾乎零風險。「但日圓價格竟然在日本央行宣布升息後快速上升，才讓全球股市大地震。」

由於這次股災的引爆點，是因日本央行今年第二次升息而起，市場認為這是股市短暫波動，經濟基本面並未轉弱。事實上，專家把升息當作日本政府對國內未來總體經濟發展具強烈信心的訊號之一，「其他國家等著降息，日本卻反其道升息，顯示對經濟前景相當樂觀。」國立臺灣師範大學管理學院教授兼副校長印永翔說。

今年日本第二季國內生產毛額（GDP）季增0.8％，年成長率則達3.1％，優於市場預期，「GDP轉正表示日本經濟正緩慢復甦，薪資所得成長和消費支出購買力逐漸形成正向循環。」印永翔分析，貨幣政策調整、扶植龍頭企業、改善薪資結構等一連串措施，已對振興經濟起作用了。

▲日本雖啟動升息循環，但將以溫和且緩慢方式推動。圖左為日央總裁植田和男，右為日本首相岸田文雄。（達志影像）

匯市影響 日圓升幅溫和

進一步檢視日央總裁植田和男主張淡出「超寬鬆貨幣政策」，目的就是要挽救疲軟日圓。從進程來看，7月11日，美元兌日圓為161元，日圓創下38年新低點，日經指數和東證指數則在上半年以39156點、2890點創下新高紀錄；接著在2週內，日圓大幅升值7.9％，至8月14日，美元兌日圓來到146元，共升值達9.76％。

「這是繼2023年1月15日以來，日圓最大波段的升值幅度，有部分原因是市場的預期心理。」印永翔表示，市場預期美國聯準會（Fed）將在9月降息，屆時美日利差勢必迅速縮減。

▲日圓在升息後微幅升值，專家表示對出口企業影響不大。

但大家最關心的是，未來日圓還會有大幅升值的風險嗎？金融業高階主管分析，假設今年美國降息2至3碼、日央升息0.75個百分點，按照正常模型推算，美元兌日圓應介於140至150元間，合理推估在2025年，美元兌日圓將來到135至145元。

「雖然日圓升值走勢格局不變，但幅度不會太大。」該主管分析。市場一致認為，就算日本未來又升息，也只是微幅上升，相較於全球，日本依然是低利率國家；尤其8月5日股災後，日央副總裁內田真一迅速安撫市場情緒，表示未來可能的做法會朝向「溫和守護日圓緩慢升值」步調，以避免全球股匯市再次劇烈波動，足見相關影響應會趨緩。

▲日央7月升息意外讓日股暴跌，隨後止穩，市場認為這是股市短暫波動，經濟基本面無虞。（達志影像）

那麼，日圓升值對以出口為導向的日本產業衝擊大嗎？金融業界人士推估，假設日圓升值5元，對東證企業的淨利成長年增率影響為負2個百分點；反之若貶值5元，淨利成長年增率則會增加2個百分點，因此微幅升值對企業的影響甚微，且日本龍頭企業財報有匯率假設，只要美元兌日圓不超過138元，明年就不會有財報下修的風險。

人口失衡 引進專業人才

「其實已經失落30年的日本想要走出黑暗隧道，需解決長期社會結構的癥結，才能全方面地治癒。」印永翔指出，日本「一人戶」現象成型，少子化、老年化和單戶家庭成為新趨勢，人口結構失衡導致資金外流。

▲日本人口結構出現少子和高齡化趨勢，政府引進外國專業人才以刺激產業發展。（達志影像）

尤其高達9成的日本人口集中在大城市，這讓建築、汽車、家電和耐久財等傳統產業發展受到限制。不過，好在政府逐漸放寬並引進外國專業人士，日本的人口結構才逐漸改善。

製造實力 龍頭企業改革

如今，全球其他成熟國家經濟正步入軟著陸，或出現微幅衰退的情況，日本則受惠內外需求動能增強，經濟正以反向姿態慢慢復甦。另外，日本政府大刀闊斧改革財政支出，要求龍頭企業淨值改善政策也出現羊群效應，引領產業鏈出現新風氣。

路透社短觀統計顯示，日本7月製造業數據比6月更強，尤其汽車、化學和鋼鐵產業改善幅度最大，傳統產業邁向復甦；加上美中貿易戰使全球供應鏈重組，且受AI浪潮推動，半導體產業將在今年下半年至明年上半年，迎來成長加速期。

▲日本市場具高度投資潛力，原因是有堅強的製造實力為經濟打底。（TOYOTA提供）

在天時地利人和下，國際知名學者、日本靜岡縣立大學暨中山大學國金學院講者竹下誠二郎教授就認為，日本市場具高度投資潛力，是因有堅強的製造實力為經濟打底，「日本汽車、電子消費產品和機械，甚至服務業都有高度的品質，在這樣的底蘊下，我看不出有任何原因，會削弱日本在國際的地位。」

他進一步補充，現階段要預測日本短期和長期的經濟走向十分容易，惟中期較難以預料，因為存在美國經濟衰退疑慮、地緣政治風險和美國總統大選干擾。「不過，長期來看，日本產業創新力十足，不必擔憂日本的經濟發展。」竹下誠二郎強調。

股神出手 外資踴躍前進

從全球資金角度來看，巴菲特持有日本五大商社：三菱商事、三井物產、丸紅、住友商事、伊藤忠商事股份約9％，股神進駐是點燃日股的第一把火。統計至今年3月底，外資持有日股比例達31.8％，而截至2023年底，個人股東人數達7445萬人，二者均寫下新高紀錄。另外，截至今年7月底，散戶淨流入資金為1150億日圓、外資流入3.8兆日圓，已超越去年全年淨流入的3.1兆日圓。

值得注意的是，散戶資金正以另一股龐大勢力進入日本股市。事實上，日本人民長期以來縮減支出且拚命儲蓄，持有的現金和存款水位高達約1050兆日圓；而日本政府年初推出「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）免稅投資帳戶，最大目的就是要引導這些龐大資金，流入股市和基金市場。

▲股神巴菲特（前中）錢進日本，是點燃日股走多的第一把火。（達志影像）

除此之外，散戶投資人也對日股長期走勢深具信心。根據東京證交所統計資料，7月29日至8月2日股市大跳水時，散戶資金竟意外流入4818億日圓，顯示散戶投資人在日股重挫下跌時，反而勇敢進場，逢低買進的行為，凸顯散戶投資人是以長期持有的態度投入。

另一個好消息是，原本市場預計在今年第四季實現實質薪資正成長，沒想到提前在6月達陣，且此為27個月以來薪資成長由負轉正的重要轉捩點。日本央行也預估，日本企業今年的平均加薪幅度仍有5.1％，在薪資成長和內需轉強的雙重力道拉升下，不僅有助提振消費力，同樣也能拉動資本市場的投資力。

日企財報 8成優於預期

再看企業財報表現，事實上，日經指數近乎全數企業都在8月初完成財報公布，其中優於市場預期的企業比例超過8成。部分原因是日本龍頭企業大刀闊斧改善體質，而日本龍頭企業又被視為復甦期下的首要觀察標的，好表現讓投資人安心。

根據日本券商預估，全球第二大退休基金「日本政府養老金投資基金（GPIF）」，就相當看好且加碼日本的製造、半導體和金融產業，個股挑選上瞄準TOYOTA、日立製作所、東京威力科創、三井住友金融等龍頭股。

▲日本半導體材料的代表企業為信越化學。（翻攝維基百科）

印永翔則看好日本三大領先產業，分別是精密工業、先進科技和尖端醫療，「日本企業一向重視研發和生產效能提升，產業龍頭企業和指標公司都能留意。」像是國防重工、乾淨能源和工業機器人，代表企業為綜合電機製造商日立；人工智慧、矽晶圓、半導體材料的代表企業為信越化學；而以內視鏡和影像檢測設備等為主的尖端醫療，則以醫療大廠歐姆龍最具代表性。

隨著日本龍頭企業體質改善，也進一步帶動中小型企業跟著追隨轉型。根據統計，日本企業約有390萬家屬於中小企業，並占全球百年企業約41％，是占比最高的國家。一旦中小型企業也轉骨，日本市場的競爭力自然大幅提升。

▲日央預估今年日企平均加薪幅度5.1％，薪資成長將刺激國內經濟消費力。（圖／鏡週刊提供）

那麼，投資人該如何布局日股呢？最簡單的方式是買進日股基金，以國內投資日本市場的最大基金「元大日本龍頭企業基金」為例，前十大持股為三井住友金融、豐田、三菱商事、日立、DISCO CORP、瑞穗金融、Sony、HOYA CORP、村田製作所、信越化學工業，都是相關產業的龍頭股；且該基金能以美元、日圓或新台幣進場，投資人可以根據需求選擇其一。

儘管近期日股起伏大，但暫時出現的股災反倒是進場的最佳時機，專家表示：「排除主觀想法，不預設市場高低點，以定期定額方式，或在市場下跌時加倍扣款，能加速降低平均成本，等待下一波的上漲行情。」

低利環境日本不動產扶搖直上

不只日股受矚目，日本房地產也是投資標的之一。中山大學國際金融研究學院助理教授彭聰敏就說，日本的人口組成結構、高齡化趨勢、文化習性都和台灣相似，「歷史不一定會重演，但會押韻。台灣的房地產有剛性買盤支撐，價格屢創新高，因此不難理解，在相似的低利環境背景下，日本的不動產價值也是屹立不搖，甚至是扶搖直上。」

便宜日圓 買房更加優惠

彭聰敏表示，長期以來日本的金融市場和不動產的波動度穩定，社會福利和醫療設施也完善，可說是全球數一數二、鳳毛麟角的宜居國家。「尤其東京和大阪這類發展成熟的大都市，在政策和產業的扶持下，只要就業機會增加，房地產價格和需求自然就有支撐力。」

▲日本人口組成及文化習性與台灣相似，都會區是燙金蛋黃地段。（翻攝tokyoskytree.blog.jp）

房地產業界人士同樣看多日本房市，對外國投資人來說，最大的誘因還是便宜日圓，讓日本房價更便宜，「日本的大都會區地價以每年2至3％的成長率穩定上升，而房貸利率約1％，現在入手負擔輕，未來還有機會上漲。」

其實，日本房地產確實吸引不少台灣名人跨海參與，像是「486團購網」創辦人陳延昶，就跨界進軍日本房市，疫情期間隻身赴日、砸下3.67億日圓買進東京房產，年租金投報率五％。「錢不能放在同一個籃子裡，我的10億元現金遍布台、美、日，在東京買下整棟房屋收租，有土地最安心。」他說，便宜日圓不只賺到匯差，還能入手具保值性的房產，等於一箭雙鵰。

▲486先生陳延昶進軍日本房市，砸3.67億日圓買進東京房產，年租金投報5％。（圖／鏡週刊提供）

價格透明 權狀實坪計算

「投資房地產一定要計算二個Gain（收益），一個是Capital Gain（資本利得），另一個是Income Gain（租金收入），在日本買房要注重Income Gain，而台北市蛋黃區置產，賺的則是Capital Gain。」在台、日共擁有12屋的愛情教主小彤，同樣在疫情期間「錢」進日本房產。

她分享，「日本買房不能殺價，屋主難得在疫情期間心態軟化，所以我能以總價2500萬日圓入手二間東京10坪套房，換算當時便宜匯率，才花新台幣700萬元，直接升級為日本包租婆。」小彤強調，在日本置產的第一要件同樣是地段。

▲靠近地鐵站的物件，房價及剛性需求皆具支撐力。（翻攝shibuyastation.com）

小彤在新宿的套房，靠近地鐵新宿站南口，走路3分鐘就能到，總價1300萬日圓，月收租7.8萬日圓，表面利回（毛投報率）7.2％，但扣掉修繕積立金（維修公積金）、固都稅（持有稅）、管理費等「持有成本」，年租金收入降至約72萬日圓，實際投報率5.53％。

進一步比較台日房地產的差異，台北新屋開價和成交價通常落差較大，尤其權狀為登記面積，包含公設、陽台和停車位，屋內面積只有權狀的60至70％，若要出租，還得預留一筆裝潢費，就算當了包租公，仍需管理租客瑣碎雜事。

而日本房屋權狀為室內實際使用面積，公設和附屬建物等均不計算在內，價格相對透明、議價空間小，比較不會出現相互拉抬房價的現象，且日本包租代管風氣盛行，委託費用為總租金的3至5％。近期有多家國內銀行開始到日本設置海外據點，在日圓仍相對便宜的現在，想投資日本市場更容易。



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