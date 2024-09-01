柯P家從ATM存逾百萬辦得到！　8銀行自存無單筆上限受青睞

▲ATM存款功能設定不同，民眾使用要特別注意。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪操作ATM存入逾百萬元成為各界關注焦點，不過《ETtoday新聞雲》彙整各家ATM發現規定落差大，全台共有玉山銀行、台新銀等8家銀行ATM自行帳戶存款沒有設定單筆限額，因為具備24小時服務與「照單全收」的特性而受到青睞；不過，有3家銀行對ATM自行存款設有「單日上限」，民眾操作時要特別注意。

單日自行存款單筆未設限額的銀行分別是：台新銀行、上海銀行、三信商銀、土地銀行、星展銀行、永豐銀行、玉山銀行，以及陽信銀行。

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另外，4家ATM自行存款設定單日限額的包括財政部官股銀行台企銀的ATM自行存款有設定單日上限5萬元、遠東銀行、國泰世華銀單日不能超過20萬元、台中銀行單日上限48萬元，對於有大筆資金存入理財的需求較難因應。

而在自行ATM存款無上限，但設有單筆限額的銀行設定也不同，彰銀、凱基銀、安泰銀、新光銀、華南銀行都設定ATM自行存款單筆上限100張，台灣銀行、聯邦銀行則是依照機型不同單筆上限落在50～100張；中國信託單筆限150張；北富銀、京城銀、渣打銀單筆鈔券上限為200張。

另外，不設「張數」而限定單筆存款金額的有滙豐銀、合庫銀與第一銀行，其中滙豐銀單筆限額5萬元，第一銀行、合作金庫銀行則是規定單筆ATM自行存款上限10萬元。

至於ATM跨行存款，銀行公會、金管會皆指出，為了防制洗錢，存入不同銀行帳戶單日上限為3萬元。