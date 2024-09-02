外媒爆英特爾考慮出售旗下Altera　Marvell成可能買家

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，知情人士透露，英特爾執行長基辛格和高級主管預計將在本月向公司董事會提交一項計劃，以削減不必要的業務並調整資本支出，包括如何透過出售業務來削減總體成本，其中也包括其可編程晶片部門Altera。

另一位知情人士則透露，該提案尚未包括拆分英特爾並將其合約製造業務或代工廠出售給台積電等買家的計劃。

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英特爾已經將代工業務從設計業務中剝離出來，並從今年第一季開始單獨報告其財務業績。英特爾在設計和製造業務之間豎起了一道牆，以確保設計部門的潛在客戶無法接觸到使用英特爾晶圓廠製造晶片的客戶的技術秘密。

英特爾目前可能考慮拆分的一個潛在部門是其可編程晶片業務 Altera，英特爾於 2015 年以 167 億美元收購了該業務。計劃出售其部分股份將在未來進行首次公開募股，但尚未確定具體日期。

但據一位熟悉其諮詢計劃的消息人士和一位熟悉裁員計劃的消息人士透露，Altera 也可能完全出售給另一家有興趣擴大其產品組合的晶片製造商，該公司已悄悄開始探索是否可能出售。據消息人士透露，基礎設施晶片製造商 Marvell 是此類交易的潛在買家之一。