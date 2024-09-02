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台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

▲▼經濟部長郭智輝。（圖／記者高兆麟攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

SEMICON近日即將登場，今日也舉行展前記者會，經濟部長郭智輝今日在記者會前接受媒體聯訪時，針對日前受訪時表是台積電2030年要在日本蓋第三廠，今日改口表示，他不能代台積電回答，要問台積電，但經濟部想要在日本推行「科學園區服務中心」的服務公司，讓台商到日本也可以快速落地。

郭智輝今日針對台積電日本設廠計劃表示，日本確定的行程就是二廠，現在開始要要啟動了，就是這個樣子，至於第三廠，他則表示，這個要問台積電，沒有辦法替台積電回答這個問題。

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郭智輝說，經濟部在日本也有一個服務中心的概念，他解釋，台灣的科學園區是有一站式的服務，經濟部應該會在九州來服務所有的這個供應鏈廠商，如果要到日本去落地，那會用有一個服務公司，再幫台灣的廠商能夠在日本快速落地。

談到德國極右派認為台積電這個補助太多，因此有反對的情況，郭智輝仍低調表示，這個部分應該是台積電他們自己來回答這個問題啦，經濟部沒辦法替台積電回答這個這個補助的問題。

郭智輝強調，台積電根據補助到歐洲去落地生產，這個是應該是個三贏局面，經濟部幫台灣供應鏈的廠商能夠在歐洲能夠快速落地，所以才有現在新的服務中心概念，經濟部的角度就是幫助台灣的企業在海外能夠順利的、快速的在當地落地。

最後也有媒體提問，如果美國前總統川普再次當選的話，要如何說服他台灣沒有偷走美國晶片業，郭智輝則笑說，台灣當然是沒有偷走美國的晶片業，台灣是幫助美國的晶片業者在製造上面來互補，台灣所做出來的晶片都是美國業者他們所委託生產的晶片，所以毛利率最高的還是美國的業者。

關鍵字： 台積電

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