中國信託品牌廣告真情上線　百萬份紅包感恩回饋

快訊／00929每股配0.16元 年化配息率跌破10%

月配型ETF始祖、復華台灣科技優息（00929）最新一波配息結果，每股配0.16元，為今年第2度縮水，以今日每股收盤價19.72元估計，年化配息率為9.72%，跌破10%。

快訊／00919每股配0.72元破紀錄 9／23除息

擁有逾90萬股民的群益台灣精選高息（00919）今（2）日公告最新配息，每股配發0.72元，再創新高，以今日00919收盤價24.83元估計，單次分配率為2.9%，年化分配率11.6%，預計9月23日除息，最後買進日為9月20日，10月15日為入帳日。

台積電2030年設日本第三廠 經長郭智輝改口：無法代答

SEMICON近日即將登場，今日也舉行展前記者會，經濟部長郭智輝今日在記者會前接受媒體聯訪時，針對日前受訪時表是台積電2030年要在日本蓋第三廠，今日改口表示，他不能代台積電回答，要問台積電，但經濟部想要在日本推行「科學園區服務中心」的服務公司，讓台商到日本也可以快速落地。

「月配ETF」00944開獎！擬配發0.058元 年化殖利率4.58%

擁有2.4萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）2日宣布，配息金額為每單位0.058元，即每張可得58元；如果以9月2日收盤價15.19元計算，單次股利殖利率0.38%，換算年化殖利率約4.58%。實際配發金額將於9月13日計算並公布，除息日為9月18日，領息日為10月15日。

台積電穩坐第一！急單挹注 全球前十晶圓代工產值季增9.6%

根據全球市場研究機構TrendForce調查顯示，第二季中國618年中消費季到來，以及消費性終端庫存水位已在相對健康水位，客戶陸續啟動消費性零組件備貨或庫存回補，使得晶圓代工廠接獲急單，帶動產能利用率向上提升，較前一季明顯改善。同時，AI server相關需求續強，推升第二季全球前十大晶圓代工產值季增9.6%至320億美元。

外媒爆英特爾考慮出售旗下Altera Marvell成可能買家

根據外媒路透社報導，知情人士透露，英特爾執行長基辛格和高級主管預計將在本月向公司董事會提交一項計劃，以削減不必要的業務並調整資本支出，包括如何透過出售業務來削減總體成本，其中也包括其可編程晶片部門Altera。

台股市值排名全球前十 謝金河：台積電被稱護國神山精髓在此

財信傳媒董事長謝金河以「資本市場背後的軟硬實力」為題撰文，表示台灣股市市值超過德國、西班牙、荷蘭、瑞士、瑞典，實在很不容易，股市是市場的領先指標之一，也是一個國家經濟實力的延伸，一個國家有沒有重量級企業，會影響排名順位，台積電為什麼被稱為護國神山，精髓也在這裡。

超車00940！00946新增2萬股民進場 竄升台股ETF月配人氣王

台股大盤自7月11日歷史高點24,390.03點回落以來，迄今已收復近半失土，期間最低曾來到19,662.74點，儘管股價回檔一度令投資朋友感到心情不美麗，不過仍有不少投資人趁著回檔進場撿便宜。觀察自台股回檔以來的台股ETF受益人數變化，截至8月30日集保中心最新統計數據，總人數來到940萬5,717人，期間增加71萬7,581人，逢低布局態勢明顯。

便宜日圓回不去！ 彭博：分析師喊「看到135」

受到聯準會降息、日本央行放話還有機會升息影響，日圓大怒神行情由貶轉升，《彭博社》報導，已有分析師預期美元兌日圓將突破140大關，直接挑戰135，升值幅度超過7.82%，便宜的日圓內恐「回不去」。

9月首交易日！理財達人續抱0050 輝達不確定性高「部分獲利了結」

9月開始了，大家早安！今天晚上美股休市，不過女子還是先帶大家回顧一下上周五、8月最後一個交易日的情況。