中國信託品牌廣告真情上線　百萬份紅包感恩回饋

▲臺灣支付產業推手，中國信託信用卡發卡50年，「謝謝你帶著我一起」品牌廣告真情上線。
圖、文／中國信託提供
1974年中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）推出臺灣首張信用卡，經過半世紀的努力，中國信託不僅是臺灣金融史上信用卡的創始者，更是臺灣支付產業發展的重要推手。感謝廣大中信卡友長期的支持與愛護，中國信託銀行於2日推出品牌廣告「中信卡50年 謝謝你帶著我一起」，勾勒出臺灣各行各業辛勤付出，共同成就精彩的50年。為歡慶中國信託信用卡發卡50年，中信銀行特別準備百萬份紅包，只要LINE Pay掃碼刷中國信託信用卡單筆消費滿新臺幣199元即可領取，與廣大卡友共享喜悅。
慶祝中國信託信用卡發卡50年，今年9月起推出「月月驚喜」慶祝活動，首波活動「紅包大放送」於9月7日起每週六、日使用中國信託信用卡（含簽帳金融卡）透過LINE Pay掃碼支付，單筆刷卡金額滿新臺幣199元，即可領取1份紅包，每週限量50萬份，限量百萬份紅包，領完為止。此外，即日起使用中國信託信用卡消費，可在包括麥當勞、王品、全聯、康是美、屈臣氏、蝦皮、淘寶、指定五星級飯店、旅行社、航空公司、訂房網等超過1萬家商店，盡享吃喝玩樂各項優惠，活動詳情請上中信銀行官方網站https://ctbc.tw/CARD50。
展望未來，中信銀行將持續以客戶需求為核心，優化數位體驗、拓展消費場景、導入智能服務，落實普惠金融及環境減碳永續的使命，提供客戶最佳支付體驗。「謝謝你帶著我一起」中信卡品牌廣告9月2日上線，請點選https://www.youtube.com/watch?v=2jiejv3-7HI了解詳情。
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