「萬人聽見台灣精品」總決賽馬尼拉登場　打響MIT產品

▲駐菲律賓代表周民淦(左3)、貿協處長李文鉦 (右4)及馬尼拉台貿中心主任賴榮春 (右3)與總決賽參賽者及五位名人評審合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣精品年度盛會「萬人聽見台灣精品」(Your Song of Excellence)總決賽於8月31日在馬尼拉Market! Market! 大型購物中心隆重登場。本次比賽由經濟部國際貿易署委託外貿協會執行，首次引入雙人唱作組合方式，展現「1+1大於2」的全新面貌，並揭曉全新的台灣精品之歌。

在歷經4個月的萬人海選、半決賽、總決賽，最終今年冠軍由Mandarhyme脫穎而出。總決賽現場更展示12個台灣精品得獎品牌，讓菲國民眾不僅欣賞到卓越之歌，也親身感受台灣精品The Best Made in TAIWAN的魅力。

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總決賽當日邀請到上一屆前三名為明日之星站台，活動不僅引入全新賽制，由雙人組合攜手創作並演唱台灣精品之歌，與台灣精品的創新價值相結合，更由菲律賓超級歌手Yeng Constantino等4位重量級名人擔任評審及導師，共吸引逾百萬人次關注這場熱鬧的音樂盛會。

駐菲律賓代表處代表周民淦表示，台灣和菲律賓長久以來在社會、經濟、文化和環境等方面攜手合作，本活動也邁入第4季，藉由音樂的力量凝聚彼此，展現緊密合作的夥伴關係。

駐菲律賓經濟組組長荀玉蓉向現場民眾介紹台灣經濟代言人－經濟部郭智輝部長，並熱情表示非常歡迎菲國民眾到台灣旅遊參訪、體驗美食及各項大健康服務等；貿協處長李文鉦也鼓勵大家多購買有「台灣認證」的台灣精品得獎產品。

▲活動現場人潮擠爆購物中心。（圖／貿協提供）

本次賽事吸引來自菲律賓全國81個省、共計1萬1,420名音樂愛好者踴躍參與，充份展現菲律賓民眾對台灣精品活動的熱烈關注與期盼。經評審篩選後，共有3組(6名)進入決賽，分別演唱自行創作的「Taiwan Excellence台灣精品之歌」以及融合台灣精品創新、卓越精神所製作之歌曲。

現場展示的台灣精品得獎產品包括：明基材料護妍天使、大同電鍋、微星(MSI)、宏碁(ACER)、建碁(AOPEN)、光陽(KYMCO)、華碩(ASUS)、ROG電競系列產品、技嘉(GIGABYTE)、AORUS電競系列產品、友訊(D-Link)、合勤(Zyxel)等，吸引了菲律賓知名媒體Manila Bulletin、Business Mirror及LionhearTV的關注。當地民眾對台灣產品的創新及高品質均表示高度讚賞。

多年來積極參與並支持「萬人聽見台灣精品」活動的台灣企業明基材料與宏碁代表表示，該活動巧妙結合菲律賓人愛唱歌的天性，以創意行銷的方式拉近了台灣與菲律賓兩國的距離，透過創作及演唱台灣精品之歌，成功提升菲律賓民眾對台灣精品的品牌認知與興趣，為台灣精品在菲律賓市場的影響力奠定更堅實的基礎，並進一步提升台灣優質產品的曝光度與創新價值形象。