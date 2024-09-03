台積電跌1元至947　指數小漲12點

台積電跌8元收940 台股跌143點收最低22092

美國休市台股量能不濟，整體表現不佳，今（3日）開高走低，終場大跌143點來到22092.21點，跌幅0.64％，成交量2897.13億元。

12檔高息ETF年化配息率出爐！00918奪冠 00943超車00929

台股ETF於9月除息行情陸續揭曉，《ETtoday新聞雲》彙整12檔高息產品比較，大華優利高填息30（00918）因為每股配0.78元，年化配息率以超過12.7%奪冠，而在月配型產品中，由兆豐電子高息等權（00943）每股配0.15元、年化配息率12.1%超車月配始祖復華台灣科技優息（00929），讓市場驚艷。

雄獅強化留才、徵才措施 啟動員工持股信託

雄獅（2731） 積極推動留才、徵才措施，經董事會通過，自今年8月首度啟動員工持股信託，由中國信託商業銀行擔任受託銀行，雙方簽訂員工持股信託契約，藉此強化留才以及增強員工向心力、凝聚力外，也是響應ESG永續經營發展趨勢，落實企業社會責任。

旺宏發布2023年度永續報告書 溫室氣體排放量年減4.5%

記憶體大廠旺宏電子（2377）發布《2023年度永續報告書》，旺宏去年投入約新台幣5.7億元於環境安全衛生，達成全年溫室氣體排放量較前一年度減少4.5%；用水回收量達3,821百萬公升，全廠用水回收率87.03 %；廢棄物回收/再利用總量 9,875公噸，回收/再利用率97.7%；揮發性有機廢氣(VOCs)平均去除率為97.19%。

新新併股臨會逼近！吳東亮遭爆違反「金金併」 台新金發聲明駁斥

台新金（2887）與新光金（2888）合意併購股東臨時會進入倒數計時，惟台新金董事長吳東亮遭檢舉違反「金金分離」原則，台新金今（3）日3點聲明駁斥傳言。

市場聚焦iPhone 16系列來臨 「蘋概股利多」助攻科技股後市

市場高度關注蘋果公司（Apple）即將推出iPhone 16系列新手機，將如何搭載最新AI應用「Apple Intelligence」，統一投信3日表示，蘋果新產品題材有望使供應鏈受惠，成為台股後市成長動能，可以透過台股科技型基金，一手掌握蘋果新品熱潮及AI長線趨勢。

駁吳東亮違反金金分離 新光金兩大股東聲明回擊

台新金（2887）與新光金（2888）合意併購紛擾延燒，市場傳出台新金董事長吳東亮違反金金分離原則介入新光金，且被指有錄音為證，台北地檢署已接獲相關錄音檔偵辦中；對此新光金大股東新勝、臺灣新光實業公司聯合發出聲明駁斥這項傳言，並將依「證交法、誣告及妨害秘密及隱私」等刑責規定，予以最嚴厲的刑事告訴追究。

高低硫油價差兩個多月來逾倍數拉高 安裝脫硫器船隻收益倍增

昨(2)日新加坡高、低硫油價差拉高到159.5美元，與今年6月12日的65美元相較，呈現1.45倍增長，我國長榮、陽明與德翔海運船隻安裝脫硫器比例在五到七成之間，脫硫器收益也逾倍數增長，以一艘1.4萬箱貨櫃船每日油110噸來計算，一天可以省1.75萬美元，即使是一天用油30噸的小船，也可省下4785美元。

矽光子產業聯盟成立 日月光、台積電看好帶動半導體再下一城

SEMI今日在SEMICON展前舉行矽光子產業聯盟成立大會，並由日月光執行長吳田玉及台積電副總經理徐國晉進行開場致詞，兩人也都指出，希望在矽光子產業聯盟成立後，可以匯聚台灣的研發能量，讓台灣在半導體產業再下一城。

勞方喊最低工資漲4.12％才有感 台灣應擺脫「低薪國家」行列

今年為《最低工資法》上路元年，首次最低工資審議會將於明（4）日登場，因應經濟成長及物價上漲，全產總認為，調幅應至少4.12％才有感，且這只是帶動整體薪資上漲最基本的第一步，希望政府提出具體有效措施，扭轉台灣低薪趨勢。