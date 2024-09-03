新新併股臨會逼近！吳東亮遭爆違反「金金併」　台新金發聲明駁斥

▲台新金董座吳東亮受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）合意併購股東臨時會進入倒數計時，惟台新金董事長吳東亮遭檢舉違反「金金分離」原則，台新金今（3）日3點聲明駁斥傳言。

新光金、台新金預定在10月9日各自召開股東臨時會通過合意併購，換股比例為1股新光金換0.6022股台新金股票。

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台新金強調，與新光金控為二家獨立之金控公司，新光金控董事新柏公司之4席法人代表並非本公司負責人之關係人，已由主管機關檢視確認無違反金金分離的規定，正值台新金控及新光金控合意併購進行之際，謹請各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有的秩序。

以下為台新金控聲明稿全文：

一、金控公司負責人及關係人有關「金金分離」原則，法有明文規範，本公司及負責人均恪遵法令執行相關事務。

二、有關媒體報導影射之金金分離疑慮，均非事實。本公司與新光金控為二家獨立之金控公司，新光金控董事新柏公司之4席法人代表並非本公司負責人之關係人，業由主管機關檢視確認無違反金金分離規定，且經媒體數次報導主管機關認定前揭事宜符合金金分離規定之看法。

三、值此台新金控及新光金控合意併購進行之際，謹請各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維金融市場應有之秩序。