ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

▲▼凱基人壽。（圖／凱基人壽提供）

▲凱基人壽落實公平待客精神推動微型保險，已連續11年於「微型保險競賽」獲獎，今年度再獲三項大獎殊榮，由金管會主委彭金隆 (左)頒獎予凱基人壽總經理郭瑜玲，肯定其守護弱勢民眾的貢獻。（圖／凱基人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基人壽長期落實普惠金融，推動公平待客，從微型保險、數位轉型再到多元友善服務，讓金融回饋成為民眾生活中看得見、感受得到的力量。

守護身心障礙者 連續6年金管會肯定

凱基人壽自2014年起攜手各縣市政府與社福團體推動微型保險，為經濟弱勢族群提供基本保障。11年來，合作縣市包含宜蘭、雲林、花蓮、臺東、台南及高雄，讓微型保險的保障能走進城鄉，已經累計為56 萬人次的弱勢民眾提供保障，幫助許多弱勢家庭，在遭逢變故時度過難關。凱基人壽在2025年金管會「微型保險競賽」中再度獲得三項大獎肯定，已連續11年獲頒「業務績優獎」，也連續6年獲得「身心障礙關懷獎」。

在數位浪潮下，凱基人壽以科技延伸友善服務。針對高齡族群，凱基人壽持續優化APP操作流程，讓高齡及身心障礙者能更直覺地完成查詢與申辦。此外，領先推出創新的「高齡錄音輔助系統」，確保清楚傳達重要權益資訊；也運用AI技術打造「同意投保影像辨識模型」，協助辨識高齡者的投保意願，守護其投保自主權。

▲▼凱基人壽。（圖／凱基人壽提供）

▲凱基人壽秉持「We Share We Link」精神，數位賦能延伸對多元族群的金融平權友善服務，獲數位金融獎雙獎肯定。（圖／凱基人壽提供）

公平同理 首家失智友善保險公司

因應超高齡與失智照護之社會需求，凱基人壽領先同業首創「高齡客戶友善服務指南」，建立全台客服中心標準化服務，高階管理階層也長期參與失智症月活動，展現由上而下的重視與承諾，將友善關懷內化為企業文化。凱基人壽近年也積極與台灣失智症協會合作建置防走失網絡，共同推動「大專校院失智症方案設計暨執行競賽」，鼓勵年輕世代投入創新思考，將服務從事後理賠向前延伸至事前預防與社會倡議。

▲▼凱基人壽。（圖／凱基人壽提供）

▲凱基人壽實踐普惠金融，領先業界依不同障別，分別舉辦「身心障礙者投保權益座談會」，由專業團隊透過面對面交流，幫助身障朋友建立保障觀念與保險知識，以行動落實多元平權。（圖／凱基人壽提供）

針對身心障礙與新住民多元族群，凱基人壽領先業界與不同障別團體合作，分別舉辦「身心障礙者投保權益座談會」，透過面對面溝通，協助多元族群理解保險與自身權益。多年來積極推動金融白話文，為照顧視障保戶的特殊需求，除提供「保單點字識別服務」，並製作國語/台語/手語的權益提醒影片。

另為協助新住民跨越語言障礙，首家導入多國語言真人口譯服務，更為新住民通譯員量身打造金融保險與防詐課程，以提升通譯員的金融素養。上述創新作為，首開金融平權之先河，2025年榮獲AREA亞洲企業社會責任獎「社會公益發展獎」，以及保險業亞洲獎「保險共融創新獎」等國際獎項肯定。

凱基人壽以創新串連有溫度的服務，守護弱勢族群的金融近用權，拉近數位落差的距離，致力讓「金融回饋」落實為生活日常的陪伴，成為保戶人生最有力的後盾，以及支持社會的安定力量。


 

關鍵字： 凱基人壽微型保險普惠金融身心障礙數位轉型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

推薦閱讀

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

2026-01-09 00:05
UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

2026-01-09 11:21
2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

2026-01-09 11:04
記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。

2026-01-09 10:06
記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

台股在記憶體、面板股相繼被證交所處置，影響投資人持股信心，一度引發恐慌性殺盤，今（9日）日開盤僅半小時指數開低走低重挫逾400點，跌破3萬點。

2026-01-09 09:45
快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

美股8 日漲跌互見，台股今（9）以上漲9.9點、30370.45點開出，指數隨即翻黑下跌逾160點，指數跌破30200點。

2026-01-09 09:04
守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

凱基人壽長期落實普惠金融，推動公平待客，從微型保險、數位轉型再到多元友善服務，讓金融回饋成為民眾生活中看得見、感受得到的力量。

2026-01-09 09:00
川普掌控委內瑞拉石油　將移交的逾3千萬桶石油讓運價單日上漲9%

川普掌控委內瑞拉石油　將移交的逾3千萬桶石油讓運價單日上漲9%

美國川普政府拿下委內瑞拉石油控制權，為美國煉油再次迎來榮景，本月6日川普宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，讓超大型油輪運價居高不下，昨(8)日期貨市場超大型油輪(VLCC)日租單日上漲9%，現貨市場日租在8-9萬美元之間。

2026-01-09 07:00
高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

晶片大廠高通除了在手機及PC晶片上獨占鰲頭外，在IoT及機器人應用上也不落人後，在CES期間，高通除了推出PC平台Snapdragon X2 Plus外，也針對物聯網產品推出全新Qualcomm Dragonwing Q系列處理器，針對機器人應用也推出專為工業用AMR與先進全尺寸人形機器人打造的最新高效能機器人處理器Qualcomm Dragonwing IQ10系列。

2026-01-09 06:08
快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

去年美國關稅打亂全球供應鏈，高雄港貨櫃裝卸量降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，但是挪威船級社(DNV)最新2025年全球貨櫃港運作效能評比，排名第9。

2026-01-08 21:04

讀者迴響

熱門新聞

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

聯電飆60萬張　不敗教主驚「有大人倒貨」

台股擬延長交易、交割改T+1　券商3原因反對延長交易

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

台積電不能亂買！　專家公開兩段式操作策略

2面板廠提前開獎都是虧　彩晶連拉4根漲停、友達爆94萬張大量

可寧衛不畏大股東申讓！4檔ETF助攻　續創分拆後新高

快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

爆量承接現形！　聯電獲三大法人聯手狂掃 7.6 萬張成買超王

2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

快訊／中經院副院長王健全辭世　享年67歲

半導體成熟製程起風了！世界先進觸漲停　聯電爆逾64萬張大量

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366