守護弱勢金融權益　凱基人壽行動實踐公平待客

▲凱基人壽落實公平待客精神推動微型保險，已連續11年於「微型保險競賽」獲獎，今年度再獲三項大獎殊榮，由金管會主委彭金隆 (左)頒獎予凱基人壽總經理郭瑜玲，肯定其守護弱勢民眾的貢獻。（圖／凱基人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基人壽長期落實普惠金融，推動公平待客，從微型保險、數位轉型再到多元友善服務，讓金融回饋成為民眾生活中看得見、感受得到的力量。

守護身心障礙者 連續6年金管會肯定

凱基人壽自2014年起攜手各縣市政府與社福團體推動微型保險，為經濟弱勢族群提供基本保障。11年來，合作縣市包含宜蘭、雲林、花蓮、臺東、台南及高雄，讓微型保險的保障能走進城鄉，已經累計為56 萬人次的弱勢民眾提供保障，幫助許多弱勢家庭，在遭逢變故時度過難關。凱基人壽在2025年金管會「微型保險競賽」中再度獲得三項大獎肯定，已連續11年獲頒「業務績優獎」，也連續6年獲得「身心障礙關懷獎」。

在數位浪潮下，凱基人壽以科技延伸友善服務。針對高齡族群，凱基人壽持續優化APP操作流程，讓高齡及身心障礙者能更直覺地完成查詢與申辦。此外，領先推出創新的「高齡錄音輔助系統」，確保清楚傳達重要權益資訊；也運用AI技術打造「同意投保影像辨識模型」，協助辨識高齡者的投保意願，守護其投保自主權。

▲凱基人壽秉持「We Share We Link」精神，數位賦能延伸對多元族群的金融平權友善服務，獲數位金融獎雙獎肯定。（圖／凱基人壽提供）

公平同理 首家失智友善保險公司

因應超高齡與失智照護之社會需求，凱基人壽領先同業首創「高齡客戶友善服務指南」，建立全台客服中心標準化服務，高階管理階層也長期參與失智症月活動，展現由上而下的重視與承諾，將友善關懷內化為企業文化。凱基人壽近年也積極與台灣失智症協會合作建置防走失網絡，共同推動「大專校院失智症方案設計暨執行競賽」，鼓勵年輕世代投入創新思考，將服務從事後理賠向前延伸至事前預防與社會倡議。

▲凱基人壽實踐普惠金融，領先業界依不同障別，分別舉辦「身心障礙者投保權益座談會」，由專業團隊透過面對面交流，幫助身障朋友建立保障觀念與保險知識，以行動落實多元平權。（圖／凱基人壽提供）

針對身心障礙與新住民多元族群，凱基人壽領先業界與不同障別團體合作，分別舉辦「身心障礙者投保權益座談會」，透過面對面溝通，協助多元族群理解保險與自身權益。多年來積極推動金融白話文，為照顧視障保戶的特殊需求，除提供「保單點字識別服務」，並製作國語/台語/手語的權益提醒影片。

另為協助新住民跨越語言障礙，首家導入多國語言真人口譯服務，更為新住民通譯員量身打造金融保險與防詐課程，以提升通譯員的金融素養。上述創新作為，首開金融平權之先河，2025年榮獲AREA亞洲企業社會責任獎「社會公益發展獎」，以及保險業亞洲獎「保險共融創新獎」等國際獎項肯定。

凱基人壽以創新串連有溫度的服務，守護弱勢族群的金融近用權，拉近數位落差的距離，致力讓「金融回饋」落實為生活日常的陪伴，成為保戶人生最有力的後盾，以及支持社會的安定力量。



