旺宏發布2023年度永續報告書　溫室氣體排放量年減4.5%

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／旺宏提供）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體大廠旺宏電子（2377）發布《2023年度永續報告書》，旺宏去年投入約新台幣5.7億元於環境安全衛生，達成全年溫室氣體排放量較前一年度減少4.5%；用水回收量達3,821百萬公升，全廠用水回收率87.03 %；廢棄物回收/再利用總量 9,875公噸，回收/再利用率97.7%；揮發性有機廢氣(VOCs)平均去除率為97.19%。

在綠能部份，旺宏2023年於廠區建置完成四座自發自用之太陽光電裝置，容量共計約430 kW( 瓩 )，外購太陽光電超過600萬度，共取得再生能源憑證計 6,229 張，使用再生能源相較於傳統灰電減碳效果達3,200噸二氧化碳當量，提前兩年完成國家政策與法規要求之再生能源義務。

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在社會責任部分，旺宏早於2002年即投資新台幣4億元打造新竹科學園區首座五星級員工休閒活動中心，亦持續推行「旺宏運動日」，落實健康、永續的工作環境，更免費提供員工「早期肺癌電腦斷層掃描」與「心臟電腦斷層掃描」，持續獲得教育部體育署「運動企業認證」。

旺宏的公益社團扶助社會弱勢，總計2023年員工參與公益活動達4,513人次，更認養12公里長之「新竹市環保自行車道」，提供市民在舒適健康環境下進行戶外活動，連續榮獲新竹市政府表揚。

而旺宏教育基金會為培育國內年輕科技人才所設置的「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」連續舉辦20餘年來，已逾40,000名師生人次參與，至去年底所頒發的獎學金更超過新台幣一億八千萬元。基金會更首創先例，每年邀請不同的藝術家量身訂製藝術獎座，累計合作對象共有30位藝術家，贊助金額逾新台幣2,000萬元，持續榮獲文化部文馨獎─銅獎獎勵。

旺宏也擁有大量優質的國際關鍵技術及智慧財產權，2023年共獲得309件專利，截至去年底，各國專利核准總計9,203件，並持續入選IEDM及ISSCC等多項國際知名學術會議，創新實力榮獲LexisNexis《2023 年創新動能：全球百強》肯定。

旺宏於創建時即率先推動永續智慧製造，並深耕科技人才培育及環境友善工程，更以2050淨零排放政策為目標，採用科學方法擬定節能減碳策略並長年落實，傑出成果也於2023年獲頒第19屆「國家永續發展獎」。