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12檔高息ETF年化配息率出爐！00918奪冠　00943超車00929

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF於9月除息行情陸續揭曉，《ETtoday新聞雲》彙整12檔高息產品比較，大華優利高填息30（00918）因為每股配0.78元，年化配息率以超過12.7%奪冠，而在月配型產品中，由兆豐電子高息等權（00943）每股配0.15元、年化配息率12.1%超車月配始祖復華台灣科技優息（00929），讓市場驚艷。

▲▼ETF配息比較。（圖／ETtoday）

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季配型台股高息ETF競爭激烈，年化配息率普遍都有2位數以上，除了00918以外，凱基優選高股息30（00915）每股配0.82元、年化配息12%緊追在後。

至於配息金額不斷刷新天際線的群益台灣精選高息（00919）此次配0.72元，年化配息率11.6%，與元大台灣高息低波（00713）每股配1.5元、年化配息率10.3%相較，仍略勝一籌。

009159月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發0.82元，除息日訂於9月19日，參與除息最後買進日為9月18日，10月16日配息入帳。此次為掛牌上市以來的第7次配息，預計每單位配發0.82元，較上次配發0.72元又更上一層樓，總計00915今年以來已配發2.26元，成立以來配息金額累積來到3.95元00915配息金額得以持續向上，可歸因於具競爭力的成分股組成。

根據凱基投信官網揭露的00915前一次(6月)配息公告，股利所得佔10%，其他90%配息來自已實現資本利得，收益平準金、利息所得皆為0，顯見已實現資本利得為00915配息組成一大貢獻來源。

兆豐投信指出，00943 的除息交易日為9月18日，最後買進日為9月16日，收益分配發放日為10月7日，對於青睞等權重 ETF、也想掌握全產業龍頭成分股及優質電子檔成分股的投資人享有息收機會。


 

關鍵字： ETF

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