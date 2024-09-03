睽違10個月恢復交易！牧東財報補交成功　30分鐘撮合 1次

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上櫃光電業牧東（4950）自去（2023）年11月17 日暫停交易至今10個月，今（3）日公告自5日起恢復交易，繼續變更交易方法並新增採每30分鐘撮合 1次之分盤方式交易。

牧東指出，本公司先前因2023年第2季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，經櫃買中心公告自去年8月17日起新增為變更交易方法；又因未依規定期限公告申報2023年第3季、2023年、2024年第1季及第2季財務報告，核有櫃買中心公告自去11月17日起停止其有價證券櫃檯買賣至今。

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牧東表示，公司已於今年5月16日、7月5日及8月23日補行申報2023年第3季、2023年及2024年第1季經會計師核閱（查核）之財務報告，又於今年9月2日補行申報今年第2季經會計師核閱之財務報告，原停止有價證券櫃檯買賣原因已消滅，但公司自公告申報之2023年財務報告起，顯示淨值已低於所列示股本二分之一及十分之三，且自2023年第3季起經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告，依規定公司9月5日起恢復在證券商營業處所買賣，繼續變更交易方法並新增採每30分鐘撮合 1次之分盤方式交易。