貨櫃船公司未來五周減班一成　超大攬貨業看可降低運價跌速

▲未來五周太平洋航線減班51%。圖為美西長灘島貨櫃碼頭。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

今年歐美與大西洋航線託運人提早出會，已經讓貨櫃船運市場第三季旺季提早結束，根據德魯里在其網站上公布的數據，跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海，在第36周(9月2日起)至第40周(10月6日止)，共有一成航班被取消，對此超大型攬貨公司負責人指出，減班是有穩定運價的作用，但是運價還是會跌，只是跌的速度快慢。

今年因為美國對中國部分商品在8月加高關稅，以及美國東岸10月1日罷工可能，紅海情勢未來改善等因素，託運人都提早出貨，使得今年第三季歐美線旺季也因而提早結束，上周歐美線航班裝載率僅有七到八成，德魯里統計，36-40周原696個預定航班，已經有68個航班被取消，消率達10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在往年，中國十一長假前會有出貨小旺季，船公司減班是減10月開出的航班，今年9月就減班，除了不看好十一前小旺季，估計也與持續投入市場的新造船有關。

減班的這五周，51%的停航將發生在跨太平洋東行航線上，28%的停航將發生在亞洲-北歐和地中海，21%的停航將發生在跨大西洋西行航線上，其中THE聯盟取消17個航班，海洋聯盟與2M聯盟分別取消12個和10個航班，非聯盟則將有29個航班停航。

超大型攬貨公司負責人指出，減班是可以造成短暫的供需失調，最起碼運費可以勉強維持住不跌，想要上漲要有客觀條件，貨量一定夠多才有可能，目前的狀況除非美國利率下調後，景氣明顯復甦運價才有可能回升。目前看運價會繼續跌，且一周比一周低，只是速度快和慢的差別而已。

兩家中、大型攬貨公司則指出，船公司因為船隻裝不滿，不得不做減班，接下來運價不漲的機率比較高，美國西北岸航線有些航班已經滿艙，運價估計可以為維持在一定高度。

台驊控股董事長顏益財上周指出，過去船公司因為缺現金需要殺價搶貨搶現金，現在船公司現金滿滿，不需要殺價搶貨。