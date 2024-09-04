2024年拉丁美洲拓銷團　首兩站464場洽談商機開紅盤

▲左上圖厄瓜多貿洽會盛大開幕剪綵儀式；右上圖右一起我駐哥倫比亞代表處經濟組組長李光興陪同Asoparte汽車協會主席Carlos Andrés Pineda Osorio出席貿易洽談會參觀我汽配業者攤位，下圖拉丁美洲拓銷團活動合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署與外貿協會共同辦理的「2024年拉丁美洲拓銷團」，是台灣企業拓銷拉丁美洲之指標性活動，於今年8月24日至9月9日期間前往厄瓜多、哥倫比亞、瓜地馬拉和墨西哥等國拓銷。本團集結機械、汽機車零配件、五金手工具、電子零組件及紡織等25家台灣企業參加，首兩站464場洽談商機開紅盤。

首站於8月26日在厄瓜多首都基多舉辦貿易洽談會，獲得當地政商代表熱情參與，包括Pichincha省中小企業商會會長Francisco Vergara、厄瓜多台灣商會會長黃文宏，以及多位厄瓜多國會議員等重要嘉賓共同出席開幕儀式。

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厄國國會第二副議長Eckenner Recalde表示非常歡迎拓銷團到訪，我國駐厄瓜多代表廖鴻達也表示感謝貿協率台灣業者赴厄瓜多拓展商機，期待藉由經貿活動強化台厄之間的交流與合作。

洽談會吸引厄國重要買主參與，如：五金建築大廠Comercial Kywi S.A.、文具辦公領導品牌Vernaza Grafic Cia Ltda.，以及汽車零組件採購商Servifreno等企業，其中不斷電系統及太陽能板等產品詢問度高，工安設備及防護用品也相當受到青睞。首站共媒合我商與213家買主進行286場次洽談，現場氣氛相當熱絡。

該團於厄瓜多期間亦拜會基多商會與Pichincha省中小企業商會，深入地瞭解當地經商環境及市場現況。另辦理厄瓜多進出口貿易座談會，邀請在厄台商代表向團員分享貿易實務經驗，提供與厄國企業貿易之對策及相關建議。

第二站貿易洽談會於8月29日在哥倫比亞首都波哥大登場，由台灣駐哥倫比亞代表處經濟組組長李光興致詞揭開序幕，許多重要買主應邀出席，如：哥倫比亞知名肉品切割機械廠Talsa公司、衛浴設備經銷商Disaguas公司，及鋼鋁製造商Aluica公司皆出席洽談，共計72家買主與我商洽談178場次。

哥國Asoparte汽車協會主席Carlos Andres Pineda Osorio受邀蒞臨洽談會現場，分享哥國汽機車及自行車產業發展現況。主席表示哥國共約1,800萬輛汽機車，相關零配件92%仰賴進口，本地生產僅占8%，因此與我國汽配業者有很多合作機會，但由於哥國較多小型進口商，提醒我業者宜慎選。

厄瓜多及哥倫比亞站結束後，拉丁美洲拓銷團將前往瓜地馬拉及墨西哥，繼續爭取拉丁美洲市場商機。