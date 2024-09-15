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iPhone 16開賣商機　國泰世華、兆豐銀先祭刷卡優惠搶市

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

記者陳瑩欣／台北報導

果粉引頸期盼的蘋果iPhone 16已發表，國泰世華銀行、兆豐銀行為實現果粉換新機的願望，雙雙推出刷卡購機優惠，讓果粉搶新機的同時撿好康。

國泰世華指出，卡友可自由選擇購買通路，線上線下皆享刷卡回饋。即日起至9月30日，於蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡購買iPhone 16新機，單筆刷卡滿額並登錄最高享7.5%蝦幣回饋，搭配原卡權益及上市加碼共5.5%蝦幣回饋，等同最高可享13%回饋，絕對是果粉換機的首選優惠方案。

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▲▼國泰世華銀針對卡友推出iPhone 16購機優惠。（圖／國泰世華銀提供）

▲國泰世華銀針對卡友推出iPhone 16購機優惠，可點圖放大。（圖／國泰世華銀提供）

果粉刷CUBE卡也能享高回饋，CUBE卡友自即日起至9月23日於蝦皮購物、PChome 24h購物及momo購物網等主要電商購買iPhone 16新機，單筆刷卡滿額並登錄最高享8%刷卡金回饋，切換至「玩數位」權益最高可再享3.3%小樹點(信用卡)回饋，回饋最高達11.3%；若是偏好實體通路購機的果粉，即日起至11月30日於Apple直營門市及線上商店，刷CUBE卡分期消費滿額並登錄，最高享5%回饋，優惠時間延長且名額更多，滿足每一位果粉購機需求。

此外，果粉刷卡購買iPhone 16新機更可搭配小樹點(信用卡)即時折抵服務，最高折抵30%，若再搭配刷卡回饋，可以不到6折的價錢換新機。舉例來說，CUBE卡友於三大電商刷卡預購iPhone 16 Plus 256g (市價36400)，若以最高3.3%回饋(權益等級為level 3)計算，約可獲得1200點小樹點(信用卡)。登錄成功可再獲得iPhone新機上市活動3000刷卡金回饋，同時還可選擇用自行累積的小樹點(信用卡)折抵該筆刷卡金額之30%，最多可折抵10920，小樹點(信用卡)一點等於1元，總計回饋加折抵總價值超過15120，等於不到6折價輕鬆入手iPhone 16 Plus，聰明果粉千萬不要錯過。

積極拓展消金業務的公股龍頭兆豐銀行也沒缺席，線上線下同步祭出購機優惠，除推出STUDIO A、中華電信、台灣大哥大等9大平台分期滿額登錄最高送1,300元回饋，喜歡網購的民眾到蝦皮購物刷兆豐卡買iPhone 16 Pro/Pro Max新機，領券還可現折1600元，分期滿額登錄最高還可再拿1500元回饋，合計最高可獲3100元，優惠加乘可說相當划算。

兆豐銀行今年第六度加入iPhone購機優惠戰局，透過觀察以往數據，發現近年來主要刷卡購機族群都是集中在41到50歲的年齡層，然而若觀察年過50後的中高齡消費者，願意嚐鮮買新機的則有超過6成比例都是男性。至於刷卡購機的價位偏好，則以4萬多元的中價位為主要大宗，佔比高達近50%，有趣的是願意買最大容量1TB的則有高達75%是女性，判斷與女性喜愛拍照記錄生活有關。

至於該如何入手新機才划算？兆豐銀行建議，喜歡分期付款的卡友，除了可利用蝦皮購物刷兆豐卡享有領券現折搭配分期滿額最高3,100元回饋，年底前也可透過STUDIO A、Straight A、德誼數位、夏普震旦、中華電信、台灣大哥大（含myfone網路門市）、遠傳電信、神腦國際及兆豐卡友專屬Apple Rewards Store共九大平台，享有刷卡分期滿額登錄最高送1300元優惠，其中兆豐卡友專屬Apple Rewards Store最高還可分到12期0利率，輸入折扣碼又可享2%回饋；至於想要一次付清的民眾透過兆豐卡友專屬Apple Rewards Store輸入優惠碼就能享有2%回饋金無上限優惠，搭配兆豐e秒刷鈦金卡，還可再獲得3%回饋(其中2.5%每期上限200元，0.5%回饋無上限)。

舉例來說，以分期購買要價51900元的iPhone16 Pro Max 512 GB為例，到蝦皮購物領券現折1,600元，刷兆豐卡分期滿額登錄再送1500元刷卡金，等於手機實花只要48,800元，換算下來約可用94折購入新機，對於想換手機的人來說不無小補，有需要的民眾都可多加把握。
 

關鍵字： iPhone 16

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