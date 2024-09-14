ETF規模破千億+1 ！00713跨門檻　一表看8家盛況

▲台股近期交易量萎縮，但ETF買氣未墜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高兆麟／綜合報導

雖台股短線波動加劇，人氣退潮，成交量見萎縮，但ETF買氣不受影響，根據證交所統計，元大高息低波（00713）在成立7年後規模正式突破千億元，在昨（13）日達1000.06億元，為台股ETF中第8檔達千億級別。

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根據統計，目前8檔千億級別中主要包括高股息和市值型ETF為主，有3檔破3000億元，分別是元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056），復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）規模介於2000~3000億之間，剩餘3檔是元大台灣價值高息（00940）、富邦台50（006208）與00713。

00713股價抗波動度長期受市場關注，在2022年12月率先增持跌深的高殖利率電子股、2023年6月在相對高檔位置獲利了結，降低了7月下旬AI概念股的修正衝擊；2024年在台股屢創新高之際，將成份股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，再次避開7月中旬的台股修正。

00713採季配息，此次配發1.5元，預計9月18日除息，想參與配息的話最晚可在9月16日前買進，10月15日就可領息。



