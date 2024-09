金融海嘯滿16年　央行：彭淮南曾問柏南克為何不救雷曼兄弟

▲央行前總裁彭淮南資料照 。(圖/記者屠惠剛攝)

央行臉書今(15)日發布史上重大金融事件回顧,16年前的今天,因美國重量級投資公司「雷曼兄弟」宣布倒閉,並擴大成舉世震驚的全球金融危機(又稱全球金融海嘯),並指央行前總裁彭淮南曾因此詢問聯準會(Fed)前主席柏南克(Ben Bernanke),「為什麼當時只救美國國際集團(AIG),卻不救雷曼兄弟?」

央行指出,2008年9月15日,美國第4大投資銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers)聲請破產倒閉,由美國次貸危機(subprime mortgage crisis)進一步擴大為全球金融危機(global financial crisis),全球經濟陷入大衰退(Great Recession),並帶來龐大的經濟及非經濟面損失。

而央行前總裁彭淮南曾提問為什Fed當時只救全球最大的保險公司美國國際集團(AIG),卻不救雷曼兄弟?後來,前Fed主席柏南克(Ben Bernanke)在他親筆撰擬的書中,回應了外界的疑惑。

柏南克面對雷曼兄弟這個燙手山芋,根據他的說法,其實他做了很多的努力;但仍束手無策,最後只能眼睜睜看著它倒閉。

柏南克在2022年出版的《二十一世紀貨幣政策:從大通膨到新冠肺炎危機的美國聯邦準備當局》(21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19)回憶錄中回顧到:Fed與美國財政部原本打算安排一家公司來收購情況危急的雷曼兄弟,擔保其債務,並穩定其事業。

為此,雷曼兄弟倒閉前的那個周末,紐約Fed召開了一場重大會議,由美國財政部長Henry Paulson與紐約Fed總裁Timothy Geithner共同主持,柏南克也在場,並找來2個潛在買家:美國銀行(Bank of America)、英國巴克萊銀行(Barclays),以及其他大型金融機構執行長。

在場的華爾街專家判斷雷曼兄弟已無償債能力,除非有公司願意收購,否則它已毫無存續價值。美國銀行及巴克萊銀行也發現,雷曼資產負債表上的虧損遠比預期大,他們希望政府注資400億~500億美元,但當時美國財政部並無權注資。最終,美國銀行拒絕在缺乏政府大量注資下收購雷曼兄弟,但打算收購投資銀行美林(Merrill Lynch);同時,英國金融服務管理局(Financial Service Authority, FSA)(已於2013年解散)擔心巴克萊銀行如果繼續進行收購,可能影響維持足夠資本緩衝的能力,自己恐要為雷曼兄弟的不良資產負責,因此禁止巴克萊銀行收購雷曼兄弟。

柏南克指出,在找不到任何買家願為其債務提供擔保的情況下,再多的Fed貸款都救不了雷曼兄弟。最後只好放手,雷曼兄弟於2008年9月15日宣告倒閉。

然而,雷曼兄弟宣布倒閉隔天(2008年9月16日),Fed卻提供高達850億美元的貸款,來拯救AIG。柏南克指出,AIG因押錯次貸而面臨重大損失。與雷曼兄弟不同的是,根據他們當時的判斷,AIG還有存續能力,且它有足夠的擔保品(它以旗下有盈利的保險子公司作為擔保),所以可從Fed獲得大額貸款,用以償還眼前的債務。

至於雷曼兄弟,在其不當會計手法曝光前,審查雷曼兄弟帳本的專家都證實其已嚴重失去償債能力。因此,Fed無法為雷曼兄弟提供履行債務的現金,雷曼兄弟也沒有足夠的抵押品以取得貸款。