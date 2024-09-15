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金融海嘯滿16年　央行：彭淮南曾問柏南克為何不救雷曼兄弟

▲▼ 江丙坤追思紀念會 彭淮南 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲央行前總裁彭淮南資料照 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行臉書今（15）日發布史上重大金融事件回顧，16年前的今天，因美國重量級投資公司「雷曼兄弟」宣布倒閉，並擴大成舉世震驚的全球金融危機（又稱全球金融海嘯），並指央行前總裁彭淮南曾因此詢問聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke），「為什麼當時只救美國國際集團（AIG），卻不救雷曼兄弟？」

央行指出，2008年9月15日，美國第4大投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）聲請破產倒閉，由美國次貸危機（subprime mortgage crisis）進一步擴大為全球金融危機（global financial crisis），全球經濟陷入大衰退（Great Recession），並帶來龐大的經濟及非經濟面損失。

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央行前總裁彭淮南曾提問為什Fed當時只救全球最大的保險公司美國國際集團（AIG），卻不救雷曼兄弟？後來，前Fed主席柏南克（Ben Bernanke）在他親筆撰擬的書中，回應了外界的疑惑。

柏南克面對雷曼兄弟這個燙手山芋，根據他的說法，其實他做了很多的努力；但仍束手無策，最後只能眼睜睜看著它倒閉。

柏南克在2022年出版的《二十一世紀貨幣政策：從大通膨到新冠肺炎危機的美國聯邦準備當局》（21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19）回憶錄中回顧到：Fed與美國財政部原本打算安排一家公司來收購情況危急的雷曼兄弟，擔保其債務，並穩定其事業。

為此，雷曼兄弟倒閉前的那個周末，紐約Fed召開了一場重大會議，由美國財政部長Henry Paulson與紐約Fed總裁Timothy Geithner共同主持，柏南克也在場，並找來2個潛在買家：美國銀行（Bank of America）、英國巴克萊銀行（Barclays），以及其他大型金融機構執行長。

在場的華爾街專家判斷雷曼兄弟已無償債能力，除非有公司願意收購，否則它已毫無存續價值。美國銀行及巴克萊銀行也發現，雷曼資產負債表上的虧損遠比預期大，他們希望政府注資400億~500億美元，但當時美國財政部並無權注資。最終，美國銀行拒絕在缺乏政府大量注資下收購雷曼兄弟，但打算收購投資銀行美林（Merrill Lynch）；同時，英國金融服務管理局（Financial Service Authority, FSA）（已於2013年解散）擔心巴克萊銀行如果繼續進行收購，可能影響維持足夠資本緩衝的能力，自己恐要為雷曼兄弟的不良資產負責，因此禁止巴克萊銀行收購雷曼兄弟。

柏南克指出，在找不到任何買家願為其債務提供擔保的情況下，再多的Fed貸款都救不了雷曼兄弟。最後只好放手，雷曼兄弟於2008年9月15日宣告倒閉。

然而，雷曼兄弟宣布倒閉隔天（2008年9月16日），Fed卻提供高達850億美元的貸款，來拯救AIG。柏南克指出，AIG因押錯次貸而面臨重大損失。與雷曼兄弟不同的是，根據他們當時的判斷，AIG還有存續能力，且它有足夠的擔保品（它以旗下有盈利的保險子公司作為擔保），所以可從Fed獲得大額貸款，用以償還眼前的債務。

至於雷曼兄弟，在其不當會計手法曝光前，審查雷曼兄弟帳本的專家都證實其已嚴重失去償債能力。因此，Fed無法為雷曼兄弟提供履行債務的現金，雷曼兄弟也沒有足夠的抵押品以取得貸款。

關鍵字： 央行彭淮南柏南克

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