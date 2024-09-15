臺灣法治會計學會2024第3季研討會　大談「漂綠」法律代價

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「漂綠」法律代價　臺灣法治會計學會完全披露

▲▼臺灣法治會計學會理事長、東吳大學會計系教授李坤璋。（圖／臺灣法治會計學會提供）

▲臺灣法治會計學會理事長、東吳大學會計系教授李坤璋。（圖／臺灣法治會計學會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

我國第一個結合司法實務與會計界學者專家之交流平台「臺灣法治會計學會」，於9月13日下午假台北市格萊天漾大飯店舉行2024年年會暨第3季研討會。年會由理事長、東吳大學會計系教授李坤璋主持，與會者包括臺灣大學法律系教授林鈺雄、政治大學法律系副教授李聖傑、四大會計師事務所管理階層代表等理監事，及臺北地方法院金融庭法官江俊彥、臺灣高等法院金融庭法官鄭昱仁、臺北地檢署檢察官林達等司法、會計界專家學者等會員。

年會中李坤璋向理監事及會員介紹新任秘書長、律師紀凱峰，紀為臺灣大學及紐約哥倫比亞大學法學碩士、東吳大學會計學碩士，其原為臺灣高等法院及臺北地方法院金融專庭法官，甫於今年七月卸任法官轉任律師。

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紀凱峰承審過諸多著名金融界人士之內線交易、背信、非常規交易、財報不實、證券交易詐欺、操縱股價等金融不法案件，為目前律師界同時具有一、二審金融庭法官資歷，且任職金融庭法官時間最長、經驗最豐富的金融法專業律師。理事長期許學會未來能借重紀凱峰秘書長豐富的金融舞弊案件審判知識及經驗，促進司法界與會計界之交流與理解，並建立信、效度兼具之會計鑑定標準化流程及會計鑑識人才庫，俾協助檢察官及法院在審理金融不法案件能夠更有效率地正確認事用法，提高裁判之信服度。

本次研討會主題為「ESG永續報告書之評價與法律責任」，由李坤璋主持。與會貴賓檢察總長邢泰釗致詞時表示，近年來ESG不但成為全球企業尋求永續經營之重大挑戰，也是投資人關心的重要議題，因此企業當有刻意「漂綠」、造假、美化永續報告書之充分動機，但目前司法實務界對此議題及涉及之法律責任，尚屬陌生。本次研討會結合會計及法律專家交流討論ESG相關項目應如何評價、永續報告書之法律屬性、現行規範是否足以杜絕企業刻意「漂綠」等問題，非常重要，值得主管機關及司法機關重視。

議題一「ESG與企業評價」由華淵鑑價股份有限公司陳淑琴總經理報告，其說明了國際評價準則委員會就ESG評價之相關規範與影響，EGS評比機構及項目，ESG影響下之價值創新案例，及ESG相關財務資訊揭露之核心內容等重要議題。臺北地檢署檢察官江文君與談時，以檢察官立場說明了漂綠行為之不同類型與防制困境，並從證據蒐集、訴訟風險及噤綠現象等方面提出防制策略之建議。

安永聯合會計師事務所會計師曾于哲與談則以「永續等於創新」為題，詳細說明在ESG浪潮之下，企業組織資訊開始被詳細檢視，國際領先企業也越發認知永續治理能力乃為公司創造長期價值之關鍵，並提出ESG永續價值類型及可能的管理策略。

議題二「永續報告書漂綠之法律責任」由紀凱峰報告，其簡要說明了目前永續報告書之法律屬性及定位難題，及永續報告書「漂綠」不實之重大性判斷問題，並提出修法建議及展望。與談人臺北地檢署劉韋宏檢察官則詳細說明了不實「漂綠」之行為態樣及現行法下可能涉及之刑事責任，並呼應修法以明確化永續報告書法律定位及相關編製人員與確信機構之法律責任。

鄭昱仁與談時，則從永續報告書係屬前瞻性資訊之特殊性出發，並以台哥大、台塑化、鴻華先進等公司之永續報告書為例，簡要說明不實「漂綠」涉及之法律責任及判斷標準，並提出認定上的疑義與問題。

李坤璋最後閉幕表示，本次研討會集結了法律界與會計界之實務專家，分別自會計面與法律面深入探討ESG永續報告之評價，及永續報告書不實「漂綠」行為樣態與法律責任等議題，與會專家經過激烈交鋒後也獲致了一定的修法改革共識，期待本次研討會能促使主管機關及司法界開始重視永續報告書不實「漂綠」問題，並提出有效之防制對策，促使資本市場之當責環境更為健全發展。

關鍵字： 臺灣法治會計學會

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