289萬人注意！13檔台股ETF近期除息　00929今最後買進日

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

13檔台股ETF自今（16）日起至下周一展開除息，共289萬股民緊盯是否能順利填息。由於復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）皆擁有逾92萬股民，填息動向也備受矚目。

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法人表示，本周起擔綱除息秀的台股ETF多以高息為訴求，若以今年來含息報酬率來看，有8檔報酬率在10%以上，但今年6月間一度配出0.25元、年化分配率飆破16%的台新永續高息中小（00936）此次配息僅0.08元，今日除息預估年化配息率落在5.89%，不過依集保統計，仍有逾10萬股民等待配息。

另外，擁有逾92萬股民的月配始祖00929預計在本周三（18日）除息，由於明（17）日為中秋節休市，今日為最後買進日，不過由於00929近2次配息金額都是0.16元，前自6月20、7月17、8月20日除息皆未能填息，市場仍期待在配息金額縮水後能順利看到穩健填息。

至於13檔即將除息的中，包括00919、凱基投信優選30（00915）配息刷新高，凱基投信指出，這是00915掛牌上市以來的第7次配息，預計每單位配發0.82元，較上次配發0.72元又更上一層樓，總計00915今年以來已配發2.26元，成立以來配息金額累積來到3.95元；00915配息金額得以持續向上，可歸因於具競爭力的成分股組成。

而在下周一（23日）迎來第6次除息的00919同樣也受投資人討論，根據群益投信官網配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.72元，本周五（20日）為最後買進日，配息發放日為10月15日。

法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919第6次配息預估0.72元創下新高，觀察這6次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元，仍可看出其穩定階梯式向上的配息政策。