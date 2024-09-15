標普分析師認「輝達股價至少還能再漲一年」　但曝2大隱憂

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價在今年下半年波動大，尤其8月初盤中更一度跌破100美元關卡，但標普全球評級技術總監Andrew Chang在接受採訪時表示，輝達的股價還有很大的上升空間，後續至少還會再飆升一年；但他也點出對輝達股價2大隱憂，包括未來幾季人工智慧投資縮減以及各國是否也會對輝達進行反壟斷調查。

輝達在美股13日以下跌0.04美元或0.03%、119.1美元作收，整理今年以來輝達股價在今年6月中旬在盤中創下140.747美元今年高價之後，股價震盪加劇，在8月5日全球大股災時，盤中一度跌破100美元，最低來到90.682美元，惟整年來看，輝達今年漲幅仍有140%。

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根據財經媒體《Business Insider》報導，Andrew提到執行長黃仁勳本周在高盛集團舉辦的技術會議時談到客戶對輝達最新一代Blackwell晶片的需求強勁，甚至於使一些客戶感到惱火，關係陷入緊張，因為需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到。

黃仁勳這一段講話引發了輝達股價的大幅上漲，甚至帶動美股科技股板塊都出現反彈。

Andrew在接受Schwab Network採訪時表示，黃仁勳的言論增強了對輝達持續上漲的預測。他說，「這證實了我們的觀點，即我們至少在未來 12 個月內擁有強勁的跑道。」

不過，他承認投資人一直在表達一些擔憂。有些人擔心輝達的成長不可持續，因為該股在過去五年上漲了 2514%。

一些分析師警告稱，未來幾年對輝達晶片的需求可能不會保持強勁，因為該公司最大的客戶最終可能會變成競爭對手。根據報導，輝達GPU的兩大客戶蘋果和微軟正在開發自己的人工智慧晶片。

Andrew強調，如果甲骨文、微軟和亞馬遜沒有看到他們預期的投資回報率，他們就會減少訂單，所以超大規模的需求波動是我們真正擔心的問題。

另外Andrew也指出，投資者還需要關注對人工智慧更嚴格的監管；根據《彭博社》報導，輝達在一項新的反壟斷調查中成為司法部的目標，其他國家效仿並試圖監管該技術只是「時間問題」。

