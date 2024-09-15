北市徵才「月薪上看100K」！　26家企業一次看

▲台北市就業服務處舉辦現場徵才活動，高薪職缺多達888個工作機會。（圖／台北市勞動局提供）

記者邱晟軒／綜合報導

在中秋佳節來臨之際，台北市就業服務處將於9月16日至9月19日舉辦現場徵才活動，釋出多達888個工作機會，其中高薪職缺上看100K。歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職的民眾、銀髮族及壯世代、二度就業需求的求職者，親臨各就業服務站參加現場徵才活動。

此次活動邀集了26家知名企業，包括化石先生、義式廚房、天和鮮物、群品餐飲、饗樂餐飲實業、麥當勞（和德昌公園店、光復店、汐止店）、雪坊志業、酣亭、王品餐飲、馡曄國際、大潤發、新光三越、ZARA、台北市立聯合醫院忠孝院區、台灣順豐速運、洋美環境維護、勁匠實業、微笑單車（捷安特YouBike）、宏華國際（中華電信子公司）、安橋公寓大廈管理維護、大安居家長照、幸福時光居家長照、忠孝居家長照、愛關懷居家長照、東湖高爾夫練習場、錢櫃（忠孝店）等。

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台北市勞動局局長高寶華表示，本週適逢中秋佳節，時序也逐漸進入年底消費旺季，廠商為迎接商機，已開始提前部署人力，發動搶人大戰。「工作與休閒兼顧」為現代上班族的渴望與需求，快時尚聞名的ZARA提供週休三日的合約制門市人員職缺，新光三越和大潤發也釋出月休9-10天，優於勞基法的休假福利！有求職需求的朋友可於9月19日（四）至艋舺和信義就服站參加面試，把握與雇主直接面對面的機會，搶先機就業！

就服處指出，本週高薪職缺，首推台灣順豐貨車收派外務員100K，機車收派外務員也達85K；台北市私立幸福時光居家長照正職居家服務員上看50K；Q Burger直營門市店經理50K；宏華國際（中華電信子公司）門市專員和網路服務工程師45K；微笑單車夜班調度專員（需具備駕照和機車）45K且獎金另計；吃你豆腐門市正職人員40K，王品集團肉次方大廳見習襄理和廚藝助理，薪資皆可達40K。

就服處強調，考量旅宿業及餐飲業仍有人力需求，「疫後改善缺工擴大就業方案」延長辦理期限至今（113）年12月31日。本週有專案職缺的廠商為錢櫃和麥當勞，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月的「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元），有意從事旅宿餐飲業的朋友們請把握此加薪大好機會！

勞動局為勞工把關，篩選優質廠商，確保近期無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。就業媒合服務完全免費，參加即可面試！活動相關訊息請洽台北就業大補帖（OKWORK）網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。