退休老師壓身家！「只買一檔股」卻不擔心股災　達人揭長抱原因

▲邱涵能表示，以波克夏目前的現金股價比來看，就算遇到股災也完全不用擔心。圖為波克夏總部。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

信奉巴菲特價值投資法的邱涵能在2年前按計畫退休，今年上半年再把身家全數轉換到波克夏，他相信好公司的內在價值會持續攀升；果然，退休後隨著時間推移，他的淨資產成長了5成。

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▲邱涵能透露，他持有波克夏B股的成本大概是179.7美元，即便現在已經翻倍賺，也絕對不會輕易賣出。