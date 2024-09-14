退休老師壓身家！「只買一檔股」卻不擔心股災　達人揭長抱原因

▲邱涵能表示，以波克夏目前的現金股價比來看，就算遇到股災也完全不用擔心。圖為波克夏總部。（翻攝自Google Maps）
圖文／鏡週刊
信奉巴菲特價值投資法的邱涵能在2年前按計畫退休，今年上半年再把身家全數轉換到波克夏，他相信好公司的內在價值會持續攀升；果然，退休後隨著時間推移，他的淨資產成長了5成。
▲邱涵能透露，他持有波克夏B股的成本大概是179.7美元，即便現在已經翻倍賺，也絕對不會輕易賣出。
但事實上，邱涵能持有波克夏股票並非一帆風順。2011年他以每股85美元價格買進後，股價即一路下滑，雖勇敢向下攤平，但買到75美元時也彈盡援絕；隔年股價漲回86美元時，他馬上獲利了結，「當時，我想等到股價回到80美元以下再承接，誰知道這一賣就再也追不回來了，等到2014年再進場，股價已經是129美元。」 邱涵能回憶，2012年美國聯準會實施量化寬鬆政策猛印鈔票，美股狂飆，波克夏B股的股價就再也沒見過2位數了。從此他下定決心，非到不得已，絕不會輕易賣出波克夏，「既然無法預測市場走勢，唯一能控制的就是讓自己不離場。」邱涵能強調。 今年上半年他把投資組合全數轉換為波克夏B股，問他把身家重押在一檔股票上不害怕嗎？「投資一家公司，一定要先研究它、認同它，才有可能久抱；既然是好公司，就不應該隨便賣；經驗告訴我，投資不賺錢的情況都是中途就下車，沒耐心等到最甜美的時候。」對他來說，股價短期大漲意義不大，長期大漲才是最終目標，「內在價值持續成長就配得上高股價，不用來來去去瞎忙。」 「像是巴菲特非常重視現金流，這就是與眾不同的地方。」邱涵能繼續說，投資市場最怕就是黑天鵝，風險控管能力往往比賺錢能力還重要，像是2008年金融海嘯，許多百年公司因現金周轉不靈下台一鞠躬，但波克夏不僅用堅固的財務結構來面對極端市場，還在當時用滿手現金大撿便宜貨，「以波克夏目前的現金股價比來看，就算遇到股災也完全不用擔心。」 「現金股價比」代表的是股價有多少含金量，現金股價比高，含金量越高，安全邊際越高。波克夏B股在第二季的每股現金為128.51美元，以8月30日股價475.92美元來看，可得股價中約有27％的現金含量（128.51／475.92）。相較國人熟悉的護國神山台積電，今年第2季的每股現金為69.38元，以8月30日股價944元計算，股價中的現金含量約7%，能看出波克夏的含金量相當可觀。
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但事實上，邱涵能持有波克夏股票並非一帆風順。2011年他以每股85美元價格買進後，股價即一路下滑，雖勇敢向下攤平，但買到75美元時也彈盡援絕；隔年股價漲回86美元時，他馬上獲利了結，「當時，我想等到股價回到80美元以下再承接，誰知道這一賣就再也追不回來了，等到2014年再進場，股價已經是129美元。」
邱涵能回憶，2012年美國聯準會實施量化寬鬆政策猛印鈔票，美股狂飆，波克夏B股的股價就再也沒見過2位數了。從此他下定決心，非到不得已，絕不會輕易賣出波克夏，「既然無法預測市場走勢，唯一能控制的就是讓自己不離場。」邱涵能強調。
今年上半年他把投資組合全數轉換為波克夏B股，問他把身家重押在一檔股票上不害怕嗎？「投資一家公司，一定要先研究它、認同它，才有可能久抱；既然是好公司，就不應該隨便賣；經驗告訴我，投資不賺錢的情況都是中途就下車，沒耐心等到最甜美的時候。」對他來說，股價短期大漲意義不大，長期大漲才是最終目標，「內在價值持續成長就配得上高股價，不用來來去去瞎忙。」
「像是巴菲特非常重視現金流，這就是與眾不同的地方。」邱涵能繼續說，投資市場最怕就是黑天鵝，風險控管能力往往比賺錢能力還重要，像是2008年金融海嘯，許多百年公司因現金周轉不靈下台一鞠躬，但波克夏不僅用堅固的財務結構來面對極端市場，還在當時用滿手現金大撿便宜貨，「以波克夏目前的現金股價比來看，就算遇到股災也完全不用擔心。」
「現金股價比」代表的是股價有多少含金量，現金股價比高，含金量越高，安全邊際越高。波克夏B股在第二季的每股現金為128.51美元，以8月30日股價475.92美元來看，可得股價中約有27％的現金含量（128.51／475.92）。相較國人熟悉的護國神山台積電，今年第2季的每股現金為69.38元，以8月30日股價944元計算，股價中的現金含量約7%，能看出波克夏的含金量相當可觀。
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