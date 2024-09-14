0056、00878、00919超狂加薪公開　想月配1萬最低不到104萬

▲▼0056/00878/00919超狂加薪試算。（圖／知美Jimmy授權刊載，下同）

文／知美Jimmy

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

(2024年09月00919配息0.72元版本)

2024年09月02日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，2024年度第三季配息，預計配發現金股利0.72元再創新高，利用公告當天的收盤價格24.83元計算，單季配息率2.90%，年化配息率11.60%。知美製作貼文當下，00919價格再度下降，最新市場價格24.23元，年化配息率11.89%，價格越來越低，年化配息率有機會挑戰12%，持有的投資人不知道是該哭還是該笑？心動想要買進同時，也要小心賺股息卻賠價差，因為6月份的現金股利到現在都還沒有成功填息！

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00919本次配息資訊如下：

配息金額：0.72元

最後買進日：2024年09月20日

除息日：2024年09月23日

配息日：2024年10月15日

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有28.038張，總成本109萬5165元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有84.113張，總成本328萬5454元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有280.374張，總成本1095萬1409元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本124萬9104元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本374萬7288元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1249萬0920

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有41.667張，總成本103萬4592元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有125.000張，總成本310萬3750元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有416.667張，總成本1034萬5842元

00919的高配息，通通是由成立以來的成分股現金股利、資本利得價差累積而來，如果你是今年高點才買入，結果當然是賺股息賠價差，但如果你是成立初期就持有，不只配息領到手軟，帳面上的資本利得一定也不少，因為919成立的時間剛剛好，完整經歷2022年底以來的大多頭。

看到這裡，觀眾朋友應該會有兩個疑問，第一個疑問：如果你是現在才準備進場的投資人，心裡想的一定是，現在還可以進場嗎？如果你是為了12%配息進場，知美提醒你，ETF的現金股利不是平白無故發，2024年9月2號這天，919淨值24.83元，假設除權息前一天股價淨值不變，現金股利一樣是0.72元，除息完畢後，919淨值剩下24.11元，加上手上的現金股利0.72元，資產價值一樣是24.83元，參與除權息，並不會讓你手頭上白白多出0.72元，想要享受12%的年化配息率，可以問看看自己一個問題，未來919還能不能夠複製過去兩年的亮眼表現？因為919完整經歷，2022年以來的台股大多頭，所以現在才能夠配發10%以上高息。

第二個疑問：如果你是早就持有的投資人，心裡想的一定是該不該獲利了結，還是留著繼續參與除權息呢?大部分觀眾朋友，持有高股息ETF的目的，不外乎希望能夠打造資產現金流，雖然市值型的歷史績效比較好，但是需要用錢的時候，需要自行判斷市場高低點賣出，高股息ETF定期配發現金股利，可以自己選擇是否將股息再投入，覺得市場狀況樂觀，可以自己選擇將股息再投入。

覺得市場狀況悲觀，也可以將資金留在身上，不需要特別判斷價格買進賣出，更能夠專心生活、認真工作，不用整天打開APP影響生活。

00919基金淨值組成如下(2024/09/02)：

面額：15元

收益平準金：1.76元

資本損益平準金：8.07元

基金淨值(元)[A+B+C]：24.83元

收益平準金：

(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用)

資本損益平準金：

(已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金)

知美是從今年4月份開始，每個月15號，固定定期定額扣款5千元，因為進場的時間點比較慢，目前還在賺股息賠價差，知美製作貼文當下，台股大跌999點，目前最新的市場價格，只剩下24.23元，知美4月份利用25.21元開始扣款，最高成交價格是在6月份的26.40元，目前帳面虧損1137元，報酬率負的4.56%，就算加上已經領到手的現金股利410元，定期定額扣款5個月的含息總報酬率還是負的2.92%，當然，知美不急著停扣，因為目前採用長期定期定額加上股息再投入的方式幫自己累積資產，反正知美就是個小韭菜，不會判斷股票市場的漲跌，反正樂觀、悲觀都無法改變明天股市的漲跌！不如找個簡單的方式，幫助自己長期累積資產，省下來的時間用來認真工作、專心生活。

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利

投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控

粉專內容無提供任何投資買賣建議

投資有風險，買賣前請自行判斷

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