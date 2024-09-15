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桃園「空姐村」房價有夠香　在地房仲：2字頭買中古大樓

▲▼ 桃園南崁 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園南崁商圈發展成熟，中古房價親民。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園南崁商圈發展成熟，中古房價親民，每坪均價25~35萬元，300~600萬元就能買到中古套房。在地房仲表示，下南崁的捷運綠線G13站正在興建，周邊土地也有望重劃，南崁房市前景看好。

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永慶不動產南崁洛陽豐義加盟店東賴愛華表示，南崁地區可分上、下南崁，以南崁交流道下來的中正路為界，各有不同的房市特點，上南崁生活環境較為清幽，文教氣息濃，早期有許多台北客移入，由於鄰近高爾夫球場，尤其受退休族群與企業主親睞。

賴愛華說，上南崁有許多中悅建設興建的社區，走大坪數規劃，相當氣派，也被稱為富貴特區，以20年中古豪宅為例，成交單價落在30~35萬元，先排除車位不看，70~100坪總價約2700~3800萬元。

接著談到下南崁，賴愛華表示，下南崁較為熱鬧，各式小店林立，新建案成交單價45~55萬元，中古則約25~35萬元，300~600萬元買得到套房，而屋齡10年左右的2房車也只需1300~1500萬元，相當受航空從業人員青睞。

▲▼ 桃園南崁 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園南崁生活機能便利。（圖／永慶不動產提供）

賴愛華說，南崁有台貿購屋中心、好市多、特力屋，不論上下南崁，在生活機能採買上都相當方便，商圈發展成熟，且整個南崁腹地不大，可形容是地狹人稠，自住比例高，房市穩定，區內也持續都有換屋買盤。

賴愛華舉例，航空業新進員工，年紀輕，大多先從下南崁中古套房買起，存了一些錢之後，可能會換成2房，或是屋齡更新的社區，再過幾年也可能換到上南崁購入大坪數社區。

▲▼ 桃園南崁 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園南崁地狹人稠，自住比例高，房市穩定。（圖／永慶不動產提供）

賴愛華認為，桃園有許多重劃區價格已不便宜，像是中路、小檜溪、經國等地新案動輒5字頭，部分個案甚至來到6字頭，另外像是青埔、林口就更不用說了，而南崁發展較早，房價相對親民，未來具有補漲空間。

此外，下南崁的捷運綠線G13站正在興建，周邊土地也有望重劃，屆時都可能帶動南崁整體房市，未來展望值得期待。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲賴愛華認為，南崁房市展望值得期待。（圖／永慶不動產提供）

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關鍵字： 永慶永慶區域房市永慶房市訊息桃園南崁房價套房

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